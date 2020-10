The White Stripes anuncia álbum de grandes éxitos

Serán 26 canciones las que conformarán el nuevo greatest hits de The White Stripes. Es la primera antología del conjunto estadounidense conformado por Jack White y Meg White.

Será una selección que contendrá sus canciones más icónicas desde su conformación (1997) en Detroit, EE.UU, hasta su éxito en MTV y los premios Grammy en la década de los 2000, y su posterior disolución en febrero del 2011. Así, se agregaría un noveno disco a su lista de producciones (seis de estudio y dos “en vivo”).

The White Stripes

Hasta ahora, siguiendo el enigmático estilo de White Stripes, los estadounidenses solo han revelado una de las canciones que conformarán el álbum. Se trata de “Ball and Biscuit”, octavo track de su disco Elephant (2003), acaso el mayor hito de su discografía, que remeció la escena musical de la mano de singles como “I Just Don’t Know What to Do with Myself”, “The Hardest Button to Button” y sobre todo “Seven Nation Army”.

Por ahora solo queda esperar anuncios posteriores.

Show inédito

Junto a esta noticia, la banda lanzó un video de presentación inédita de “Ball and Biscuit”, de un show que hicieron en el escenario de Shibuya-AX en Tokio, el 22 de octubre del 2003.

Grabado a cuatro cámaras, este concierto fue el tercer viaje de la banda a Japón y el segundo de una gira de seis fechas en la tierra del sol naciente.

También, acompañado del lanzamiento de la compilación de éxitos, los videos musicales de banda se actualizarán en alta definición, los cuales se publicarán en el canal de YouTube de White Stripes el próximo mes de diciembre.

El álbum estará disponible en tres formatos: para CD, vinilo negro (2xLP de 150 gramos) y digitalmente para ser descargado. Además, habrá un cuarto formato que será un vinilo de color en edición limitada de lujo, de intensas tonalidades blancas, negras y rojas, disponible para reserva desde el siguiente link.