Recetas de Culto: los vegetales al curry de John Lennon

John Lennon, uno de los íconos de la música de todos los tiempos, nació el 9 de octubre de 1940, hace exactamente 80 años.

Si bien saltó a la fama como integrante de The Beatles -en cuyo catálogo se aloja gran parte de sus obras cumbre-, tras el quiebre de los fab four continuó con su carrera solista, creando composiciones inolvidables como Imagine.

Fue también un activista por la paz, cuya muerte golpeó al mundo entero, no solo por lo inesperado del suceso, también por la sangre fría de quien lo atacó con disparos afuera de su residencia en Nueva York.

Entre los mitos y leyendas en torno a su figura, una pregunta de trivia que quedó dando vueltas fue respecto a su alimentación.

Como es de esperar para quien siguió una dieta macrobiótica -basada en el yin y yang-, la respuesta fue, por decirlo de alguna forma, peculiar.

En conversación con la revista New Musical Express en 1963, respondiendo al cuestionario Lifelines; Lennon eligió el curry y jalea como su comida favorita, según asegura el libro The Gospel According To Lennon, escrito por Alan Clayson.

“Y en 1966, fue el primer Beatles en -al menos- intentar una alimentación libre de carne. Posteriormente, dio un paso atrás justificándose en 1980 diciendo ‘Somos principalmente macrobióticos -pescado y arroz y granos- pero a veces llevo a la familia a comer pizza. La intuición te dice qué comer’”, añade el libro de Clayson.

“En ese entonces, estaba estudiando libros de cocina y cómo hornear pan: monitoreando las comidas de Sean en detalle, viendo cuántas veces masticaba cada bocado, y sometiéndose a largos ayunos cuando a su sistema digestivo ingresaba solo agua mineral y frutas”, concluye.

¿Qué vamos a cocinar entonces en honor a John Lennon? Una exquisita preparación de vegetales al curry, condimento muy popular en Inglaterra, dado que India fue colonia del Imperio Británico.

Ingredientes (para dos personas)

Verduras variadas: zanahoria, brócoli, zapallo italiano, champiñones, puerros (a gusto)

200 ml de caldo de verduras

150 ml de leche de coco

1/2 cebolla

Cebollín

2 tomates

Jengibre

Cúrcuma

Comino molido

Cilantro

Pimentón rojo y/o verde

Curry

Sal

Aceite de oliva

Arroz basmati

Preparación