La pareja inglesa que pretende ver todas la películas ganadoras del Oscar

En 1929 se celebró la primera ceremonia de los premios Oscar, instancia en la que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas galardona a las mejores películas del último año.

Desde entonces, se han realizado 92 premiaciones, con un total de -lógicamente- 92 cintas elegidas como Mejor Película, y otras tantas que destacaron en categorías como Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, y tantas otras.

Desde Kent, Inglaterra, Sarah y Alan M’Grady se consideran fanáticos del cine, no expertos, simplemente amantes del séptimo arte. Su pasión por las producciones hechas para la pantalla grande llegaron a tal nivel, que hace 13 años -alrededor de 2007- comenzaron a cuestionarse las películas que elegían.

“Veíamos constantemente todos estos títulos convencionales, por así decirlo”, dijo Sarah M’Grady -asistente docente- en conversación con A Frame, plataforma de la Academia; refiriéndose a los éxitos de taquilla. “Éramos plenamente conscientes de que no habíamos visto muchos de los que se clasificarían como clásicos. Cosas como West Side Story y Lo que el viento se llevó”, añadió Alan, quien trabaja con personas sin hogar.

Lo que el viento se llevó

Fue así como decidieron cambiar la forma en que elegían las películas que verían. Guiándose por las cintas reconocidas por la Academia con uno o más premios Oscar, elaboraron una lista para ver todos los filmes que han ganado estatuilla dorada en las categorías del Oscar a Mejor Película, Dirección, Actor Principal, Actriz Principal, Actor de Reparto y Actriz de Reparto.

Sin una fecha límite, Sarah y Alan tenían en su lista de pendientes 374 películas. “No tenemos experiencia alguna en cine. Es puramente un hobby. Nos dispusimos a hacer una hoja de cálculo, que obviamente terminó tomando horas, y luego pensamos cómo íbamos a atacarla”, explicó Sarah a A Frame.

Sin un orden específico, es decir, sin guiarse por la fecha de estreno, género, o cualquier otro parámetro; simplemente comenzaron su misión. “Seguíamos lo que nos apetecía o lo que estaba en la parte superior de la pila de DVD, o la película más corta, o la más larga si sabemos que tenemos un par de noches. Creo que depende de tu estado de ánimo, ¿no?”

Pero no todo depende de lo que quieran ver en el momento, ya que Sarah y Alan establecieron algunas reglas básicas antes de comenzar su mega visionado. Primero, desde ese momento, verían todas las cintas nominadas cada año a medida que fueran estrenadas (sobre todo una vez confirmada su nominación).

Además, dentro de esta primera “regla”, figura - en lo posible- no gastar dinero, ya que muchos de los filmes están disponibles en el streaming, son transmitidos en la televisión, o le piden las películas prestadas a sus amigos.

“Publico solicitudes en Facebook, preguntando quién tiene las películas. Tenemos un montón de películas en DVD y videos para ver. Solo nos faltan unos 30 que no hemos logrado encontrar. Esperamos reducir eso, pero es posible que sí tengamos que gastar algo de dinero en eBay”, relató Sarah.

¿La siguiente regla? Que una vez iniciada una película, deben terminarla antes de ver otras, aunque les tome horas o días lograr terminarla. “Hemos tenido un par con el que realmente hemos luchado. En tiempos normales, la habríamos empezado y luego habríamos dicho: ‘No, la vida es demasiado corta. Podemos ver otra cosa’. Nos pasó con El último emperador (1987), que sé que mucha gente dice que está muy bien valorada, pero no nos gustó, y acabamos viéndola en breves ráfagas durante unos días. No la volveremos a ver”, dijo la cinta dirigida por Bernardo Bertolucci.

El último emperador

Otra norma que aplicaron a su objetivo, es que todas la ganadoras estarán en la lista, aunque uno de ellos ya la hubiese visto. Así se dieron cuenta no solo que tenían gustos diferentes respecto a varios géneros, también notaron que algunos filmes que quizás no hubiesen visto por iniciativa propia, les terminó por gustar.

“No me gustaban particularmente las películas de guerra. Y desde entonces, debido a que tuvimos que verlos, descubrí que realmente disfruté de las películas que nunca hubiera elegido ver. El puente sobre el río Kwai es algo que nunca hubiera elegido. Cosas como Gandhi y Dances With Wolves, simplemente no me atraían. Y las vimos y las amamos”, dijo M’Grady. Al mismo tiempo, El último emperador no fue la única cinta que les costó procesar. “Cyrano de Bergerac (1950) fue una con la que realmente luchamos”.

Sarah y Alan crían a tres hijos, quienes si bien prefieren las cintas más taquilleras, sus padres esperan que algún día se interesen por los clásicos y las producciones aclamadas por la crítica. “Espero que algún día miren hacia atrás a los grandes y les den una oportunidad. Creo que es genial que la gente amplíe sus conocimientos sobre la historia del cine y los diferentes actores y actrices”, dijo Sarah.

“Tengo amigos que nunca verían Parasite por los subtítulos. Y sin embargo, Dios, se han perdido una película tan brillante. Es extraño, ¿verdad?, cómo tu mente se prepara para lo que crees que te va a gustar”, agregó.

Parasite

La pandemia de coronavirus y el consecuente confinamiento les permitió avanzar en siete meses el equivalente a 22 años de películas premiadas por la Academia. “Debemos haber visto más de 180 películas. Veíamos una o dos al día, pero nos aseguramos de ver al menos una a la semana que fuera un ganador del Oscar”.

Para el 5 de octubre -cuando el reportaje fue publicado en A Frame- , a Sarah y Alan les restaban 77 películas por ver, de las que ya tenían 46 cintas para darle el botón “play” en cualquier momento. “Nos ha hecho considerar ver películas que no necesariamente veríamos, incluso si no fueran ganadoras del Oscar”, concluyó.

¿Las favoritas de Sarah y Alan a la fecha? El Pianista, Green Book, Lo que el viento se llevó, Ray y Little Miss Sunshine.