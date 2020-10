Queen se posiciona en el primer lugar de los rankings después de 25 años

Ha pasado un cuarto de siglo desde la última vez que Queen alcanzó el primer puesto en las listas de Reino Unido. Ocurrió en 1995, de la mano de Made In Heaven, precisamente el último disco que contó con los registros vocales del fallecido Freddie Mercury.

El pasado 2 de octubre, la banda de Brian May publicó Live Around the World (2020), álbum que reúne un total de 20 títulos en vivo, los cuales fueron grabados entre 2014 y 2020. Pero a diferencia de obras de estudio como Night at the Opera (1975), este lunes 12 de octubre se posicionaron en la cúspide de las listas de Reino Unido y Australia con Adam Lambert como voz principal del grupo.

El nuevo trabajo de los británicos reúne clásicos como “Another One Bites The Dust”, “I Want To Break Free” y “Under Pressure”, los cuales fueron registrados en países como Estados Unidos, Japón, Portugal, Inglaterra y Australia entre 2014 y 2020.

Live Around the World ya se encuentra disponible en formatos CD, DVD, Blu Ray y vinilo, además de plataformas de streaming como Spotify y Tidal.