Las mejores películas, bandas sonoras y documentales según ganadores del Oscar

Películas existen miles. Desde la invención del cine, diversos países a lo largo de la historia han llevado sus historias -basadas en hechos reales y otras a partir de la ficción- a la pantalla grande.

De estas, unas cuantas gozan del reconocimiento de premios de renombre, y otras tantas -a veces coincidentes con la categoría anterior- están disponibles en los diversos servicios de streaming.

En tiempos de pandemia, los relatos en pantalla significaron un escape de la realidad al que millones de personas alrededor del mundo recurrieron, revisitando sus filmes predilectos y viendo narrativas que quizás no pudieron ver antes por diversos motivos.

En A Frame, sitio web de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, consultaron a diversos ganadores del Oscar cuáles son sus películas favoritas de todos los tiempos, así como los mejores documentales de la historia, y cuáles son -a su juicio- las cintas con las mejores bandas sonoras.

Bong Joon-Ho -ganador del Oscar a Mejor Director y Mejor Película por Parasite-, Hildur Guðnadóttir -galardonada con la estatuilla a Mejor Banda Sonora por Joker-, guionistas, productores, vestuaristas y documentalistas, realizaron su selección personal.

Bong Joon-Ho

El director y guionista surcoreano destacó en 2019 por su cinta Parasite, la que retrata las diferencias sociales a través de una historia cargada de humor negro; pero en su portafolio también cuenta con las películas Memories of Murder, The Host, Okja y Snowpiercer.

Joon-Ho eligió en su “Top 5” las cintas Psycho (1960) de Alfred Hitchcock, The Housemaid (1960) de Kim Ki-Young, Cure (1997) de Kiyoshi Kurasawa, Raging Bull (1980) de Martin Scorsese y Touch of Evil (1958) de Orson Welles.

Yang Jin-Mo

El editor cinematográfico ha trabajado en la aclamada cinta de zombies Train to Busan (2016), y al año siguiente fue parte del equipo de Bong Joon-Ho para Okja (2017). El Oscar para Parasite es compartido con Jin-Mo ya que volvió a trabajar con Joon-Ho en la premiada cinta.

“He cultivado mi sueño de hacer cine viendo las siguientes películas coreanas. Me han dado una gran inspiración. Por suerte, pude participar como editor con los directores de estos trabajos. Al compartir mi lista de películas que amo, espero que los amantes del cine de todo el mundo puedan encontrar fascinación en las películas coreanas”, dijo Yang Jin-Mo para A Frame.

Memories of Murder (2003) de Bong Joon-Ho: “Memories of Murder de Bong Joon-ho es una obra maestra y un libro de texto fundamental para el cine. Está inspirado en una serie de asesinatos en serie de la vida real, de los cuales el asesino real acaba de ser capturado. Lo impactante es que la descripción de la película del sospechoso clave se parece mucho al asesino de la vida real. La película está protagonizada por Song Kang-ho de Parasite (2019)”.

My love, my bride (1990) de Lee Myung-se: “My Love, My Bride es una linda y adorable comedia romántica. La película utiliza efectivamente el lenguaje cinematográfico para representar la alegría palpitante de las primeras etapas del romance y la realidad del amor después del matrimonio. Lee Myung-se es un verdadero visualista y su estilo único se destaca en esta película”.

A Bittersweet life (2005) de Kim Jee-woon: “A Bittersweet Life es el pináculo del noir coreano. Es una película increíblemente elegante, una acción-noir clásica de Kim Jee-woon, que a veces se vuelve bastante filosófica”.

Lady Vengeance (2005) de Park Chan-wook: “El capítulo final de la trilogía Vengeance de Park Chan-wook. Esta película transformó a la actriz Lee Young-ae, conocida por su imagen pura e inocente, en una encarnación de la venganza. Lady Vengeance está llena de una gran variación cinematográfica y una puesta en escena excepcional”.

The Fake (2013) de Yeon Sang-ho: “El largometraje de animación de Yeon Sang-ho, director de Train to Busan (2016). Con personajes agresivos colocados en un escenario deprimente, el suspenso de la historia te mantendrá alerta hasta el final. A veces con un humor increíble, la película retrata con franqueza la condición humana. La destreza de dirección de Yeon es realmente abrumadora”.

Hildur Guðnadóttir

La compositora y chelista islandesa trabaja en el cine desde 2011, rubro en el que debutó en 2011 con la cinta The Bleeding House de Philip Gelatt, pero no fue hasta 2015 que su nombre tomó fuerza con su trabajo en The Revenant de Alejandro González Iñárritu, The Arrival de Denis Villeneuve, y María Magdalena de Garth Davis. Pero la miniserie Chernobyl (2019) la llenó de elogios, los que solo continuaron con su música creada para Joker (2019). La islandesa seleccionó sus cinco bandas sonoras predilectas, las que detallamos a continuación.

El resplandor (1980) de Stanley Kubrick: “Es probablemente una de mis bandas sonoras favoritas, con música que realmente llega por debajo de la piel”.

Twin Peaks, Fire Walk with me (1992) de David Lynch: “Creo que esa música es fantástica. Amo su simplicidad”.

Birdman (2014) de Alejandro González Iñárritu: “Absolutamente amo esa banda sonora, y creo que fue muy divertida. Fue genial ver cómo las baterías pudieron abarcar un espectro tan amplio de emociones. Es excitante ver música innovadora como esa”.

The Revenant (2015) de Alejandro González Iñarritu: “No solo por la música, es porque la cinta es increíble. La cinematografía es genial”.

Cuando Harry conoció a Sally (1989) de Rob Reiner: “Creo que este es el filme que más veces he visto con mi madre. La amamos. Básicamente sabemos cada palabra. Esta la elijo más por la diversión de verla”.

Kristy Wilson-Cairns

La guionista británica fue nominada a Mejor guión original por 1917, cinta que co-escribió con el director del filme, Sam Mendes.

Sus cinco películas de guerra favoritas son Salvando al soldado Ryan (1998) de Steven Spielberg, The dirty dozen (1967) de Robert Aldrich, The Great Escape (1963) de John Sturges, The Thin Red Line (1964) de Terrence Malick, y Paths of Glory (1957) de Stanley Kubrick.

Nicole Newnham

La documentalista estadounidense es co-directora del documental de Netflix Crip Camp, la que se ambienta en 1971 en un campamento en Nueva York creado para personas con discapacidades, del cual varios miembros se convirtieron en activistas. Newnham eligió cinco documentales que te detallamos a continuación.

The times of Harvey Milk (1984): “Esta es la película que me hizo querer convertirme en documentalista. También me dio ganas de mudarme a San Francisco. Fue una verdadera inspiración para mí asumir la producción de Crip Camp porque es una película que presenta a la audiencia a una comunidad de la forma en que la comunidad quiere ser vista. Y también es una increíble historia de justicia social”.

I am not your negro (2016): “Esta es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Creo que es una combinación tan poderosa de una película biográfica y una forma de ensayo. Casi se siente como si el tiempo colapsara. La conexión entre nuestra historia y nuestro presente se vuelve tan palpable y real, y realmente se siente como una cosa contemporánea increíblemente urgente, a pesar de que hace que mires la historia de una manera diferente”.

Cameraperson (2016): “Para alguien nuevo en el documental, Cameraperson sería una película indispensable para ver, para tratar de pensar en la forma, y pensar en el espacio de la ética y el cuestionamiento que experimentan los documentalistas. Es una película personal increíblemente poderosa”.

Harlan County, U.S.A. (1976): “Mary Lampson, quien editó Crip Camp, también fue editora en Harlan County y fue una mentora para mí en el Laboratorio de edición de documentales de Sundance. Quedé tan asombrada por la forma en que esa película (editada por Mary y otros editores increíbles) construye escenas de una manera casi cinematográfica, pero se mantiene fiel a este tipo de autenticidad increíblemente poderosa”.

To be and to have (2002): “Es una película espectacular que sigue a un profesor y sus relaciones con sus alumnos en una escuela de una sola habitación en una pequeña parte de Francia. Es uno de los documentales más íntimos emocionalmente que he visto. Es mayormente verité y creo que es uno de los retratos más íntimos que muestra la evolución de las relaciones y de los niños que se preparan para crecer y salir al mundo. Es una observación muy, muy suave y realmente hermosa”.

Matthew A. Cherry

Si bien se dedicaba al football americano profesional -jugando por los Jacksonville Jaguars entre 2004 y 2007-, su gran salto a la fama fue 13 años después en la industria del cine animado. Cherry ganó el Oscar a Mejor Cortometraje animado con Hair Love en 2020.

Las cinco cinta que Matthew A. Cherry destaca son Hav Plenty (1997) de Christopher Scott Cherot, The Transformers: the movie (1986) de Nelson Shin, The Last Dragon (1985) de Michael Schultz, Spider-man: into the Spider-verse (2018) de Peter Ramsey, y Love & Basketball (2000) de Gina Prince-Bythewood.

Howard Berger

Especializado en maquillaje prostético y efectos especiales, Berger ganó el Oscar a Mejor Maquillaje por Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, y un Emmy por su trabajo en The Walking Dead.

Las cintas que Howard Berger recomienda son Bride of Frankenstein (1935) de James Whale, Phantom of the Paradise (1974) de Brian De Palma, The Night of the Hunter (1955) de Charles Laughton, My Favourite Year (1982) de Richard Benjamin, y Mighty Joe Young (1949) de Ron Underwood.

Thelma Schoonmaker

La editora ha trabajado con Martin Scorsese por más de 50 años, con su mano en cintas como Raging Bull, King of the comedy, Goodfellas, Cape of Fear, Casino, Gangs of New York, Hugo, y recientemente, El Irlandés.

Sus cinco películas recomendadas son Raging Bull (1980) de Martin Scorsese, Face (1968) de John Cassavetes, The life and death of Colonel Blimp (1943) de Michael Powell, The Flowers of Saint. Francis (1950) de Roberto Rossellini, y The Red Shoes (1948) de Michael Powell.

Mayes Rubeo

La diseñadora de vestuario ha trabajado en cintas como Fidel, Apocalypto, Avatar, Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit.

Sus cinco cintas favoritas de todos los tiempos son Bellissima (1951) de Luchino Visconti, Out of Africa (1985) de Sydney Pollack, Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick, Life is Beautiful (1997) de Roberto Benigni, y Frida (2002) de Julie Taymor.

Jinko Gotoh

La productora trabajó en cintas como Buscando a Nemo, The Lego Movie 2 y Klaus.

Su cinco cintas favoritas son La Dama y el vagabundo (1955) de Wilfred Jackson, Lady sings the blues (1972) de Sydney J. Furie, All that jazz (1979) de Bob Fosse, ¿Quien engañó a Roger Rabbit? (1988) de Robert Zemeckis, y Amelie (2001) de Jean-Pierre Jeunet.