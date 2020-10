Combate Freestyle desembarca en Chile con transmisión por el canal de Youtube de CHV

Este miércoles a las 20.00 horas se transmitirá la tercera fecha de Combate Freestyle, instancia que se desarrollará en Chile después de dos etapas previas realizadas en México.

El evento donde diferentes exponentes del freestyle se enfrentan en duelos de ingenio y creatividad, tendrá otra novedad: será transmitida a través del canal de Youtube de Chilevisión, señal televisiva que también será el escenario de los enfrentamientos desde sus instalaciones en Machasa (Santiago).

La competencia contará con MC Rama y Mati Ortega como hosts (anfitriones), mientras que el jurado estará integrado por Basek, Blazzt y Cristofebril. Serán ellos los encargados de elegir a los mejores freestyler, entre los participantes Joqerr, Teorema, Tom Crowley, Drose, Stigma, Radamanthys y Metalingüistica.

Sobre esta etapa de la competencia que tendrá lugar en el país, MC Rama comenta a La Tercera: “Es una instancia especial, una instancia que no habíamos vivido antes, porque ahora el freestyle se está adaptando a esta pandemia y a esta nueva forma de entretener a la gente que está consumiendo contenidos, y claramente hay un posicionamiento especial el cual valoramos y agradecemos porque hay una escena detrás, gente profesional que se ha dedicado y que ha hecho de su hobbie una profesión”.

“Hoy en día el freestyle está tan masivo, tan esparcido por el mundo, que una vez que se hace un evento en Argentina, México o España, que son los países más fuertes, no me sorprende que pueda llegar a Chile ya que en Chile hay mucha potencia y me parece perfecto que se puedan dar este tipo de instancias”, comenta por su lado el jurado Cristofebril.

Combate Freestyle, proyecto digital de WarnerMedia Latin America, será exhibido a través de http://www.youtube.com/chilevision mientras que toda la información relacionada a la competencia se encuentra en el Instagram y el Twitter del evento.