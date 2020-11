Chancho en Piedra: “Quizás el rock ya no esté de moda y eso es un alivio”

“A veces veías en los Grammy la categoría Mejor canción de rock y lo más rockero que había era Maná pos huevón”.

Con ese recuerdo, el cantante Eduardo “Lalo” Ibeas -quien junto al resto de sus compañeros estuvo ayer en el programa Sesiones íntimas de Culto de La Tercera- ilustra la reciente victoria de Chancho en Piedra en la siempre esquiva industria latina para el rock nacional.

El cuarteto está nominado precisamente en Mejor canción rock en los Grammy Latinos que se entregarán de forma virtual el próximo 19 de noviembre, compitiendo con rivales de envergadura como Mon Laferte o el reciente proyecto de Santana y la española Concha Buika, además de hacerse espacio en una instancia donde la música de guitarras casi siempre observa desde la periferia (de hecho, el más nominado de esta edición es el colombiano J Balvin).

Todo gracias a “Bola de fuego”, tema donde guitarras y baterías marchan y se funden bajo alto voltaje, parte también de las primeras composiciones que editan junto a Cristián “C-Funk” Moraga, quien entró en reemplazo de Pablo Ilabaca en 2018.

“Poner algo rockero en la categoría Rock ya es un mérito. Y sobre todo con cierto grado de autenticidad”, agrega Ibeas.

El bajista Felipe Ilabaca complementa: “Esta pandemia me sirvió para parar la máquina de Chancho en Piedra y mirar en perspectiva qué es Chancho en Piedra, qué estamos haciendo. Y creo que esta canción aporta una importante cuota de rock al repertorio del grupo, que siempre lo ha tenido. Y también lo aporta al playlist radial chileno y por qué no al internacional. Con estas canciones, me han dado ganas de rockear un montón. Al mundo le hace falta rock, sobre todo ahora”.

¿Y le pasa algo con esa manida frase de “el rock está muerto”, sobre todo cuando se le compara con el arrastre actual de los sonidos urbanos o electrónicos?

Ilabaca: No lo creo. Esta nominación demuestra lo contrario. Siempre hemos tenido esa cosa medio de Caballo de Troya para infiltrarnos en lo pop y dar un mensaje desde adentro. El rock va a quedar para siempre. Es como decir: el bolero está muerto. El tango está muerto. Quizás el rock ya no está de moda y eso es un alivio; porque, cuando estuvo de moda, puta que salían cosas feas disfrazadas de rock. Levantabas una piedra y aparecían cosas horribles.

Pero los miembros de Chancho en Piedra no sólo se erigen como guardianes del género que mejor definió el siglo XX.

“Yo escucho de todo, también me gusta mucho la música urbana, aunque hay letras que claramente me gustaría que fueran mejores”, admite C-Funk, parte medular del otro gran tema estrenado por el conjunto el año pasado.

Se trata de “Todo se me pasa”, sencillo que hermana guitarras de filo áspero con beats reggaetoneros bailables, y que los abrió hacia otras rutas creativas.

“No comulgo con el espíritu de lo urbano, con sus letras medias misóginas, que no comulgan la sociedad que queremos construir, pero sí le valoro que por primera vez en la historia el mundo está pendiente de la música latina. En todas partes. Es un triunfo latino. Pero quizás es muy luego parar valorarlo. Yo ahora por ejemplo recién estoy valorando El baile del perro. Hay además temas urbanos de hoy que hacen parecer a New Kids on the Block casi como rock progresivo. Entonces, a veces valoras mucho más las cosas cuando el tiempo pasa”, reconoce Ibeas