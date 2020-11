Cuando R.E.M. celebró el triunfo de Obama durante un concierto en Santiago

Hace 12 años el nombre de Joe Biden también figuraba en la papeleta electoral estadounidense, claro que como postulante a Vicepresidente de Barack Obama.

Y Donald Trump era mencionado en los medios, pero como una posibilidad remota a Gobernador de Nueva York, y como opción más remota aún como candidato a la Presidencia de Estados Unidos.

El martes 4 de noviembre de 2008, se definiría si sería el demócrata Barack Obama o el republicano John McCaine, el sucesor de George W. Bush en la presidencia.

La contienda era particularmente compleja para Obama, ya que -de ser elegido- no solo significaría el retorno del partido demócrata a la Casa Blanca, también sería el primer hombre afroamericano en el cargo.

Mientras en Estados Unidos se llevaba a cabo el conteo de votos, en Santiago de Chile se realizaba un concierto en el Parque O’Higgins, específicamente en el Movistar Arena. ¿Por qué este dato es relevante? Porque el artista que miles de personas fueron a ver era la banda R.E.M., quienes además de sus clásicos, dieron actualizaciones frecuentes del conteo de votos en su país natal.

Era la segunda noche consecutiva que se presentaban en Santiago, pero esta tenía un tinte especial. El vocalista, Michael Stipe, fue narrando el avance del proceso con una clara preferencia hacia el candidato demócrata.

“Tenemos noticias preliminares, pero muy buenas. Esto se ve muy bien”, dijo el cantante, a lo que el público respondió gritando el nombre de “Obama”.

Conforme avanzó el concierto, los “boletines” continuaron. "Obama se adjudicó Ohio”, exclamó por micrófono luego que el mánager del grupo le informara las últimas actualizaciones. El equipo de producción de R.E.M. estuvo conectado en todo momento a los medios informativos estadounidenses.

Es más, fue tal la emocional triunfal de Stipe, que solicitó que cuatro fans -con poleras en apoyo de Barack Obama- subieran al escenario durante una de las canciones.

Los liderados por Michael Stipe visitaron Chile a meses de lanzar Acceleration, su decimocuarto álbum de estudio. Si bien abrieron el concierto con el primer single de su disco nuevo -"Living well is the best revenge"-, durante el show tocaron solo cuatro canciones más de su más reciente producción.

Con un total de 25 temas, la mayoría fueron hits anteriores, predominando el Automatic for the people (1992) con canciones como “Everybody hurts” y “Man on the moon”, y las infaltables “Losing my religion” e “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)”, la que cerró el recital.