Camila Gallardo: “Lo que escribí en cuarentena es lo mejor que he escrito hasta ahora”

Luego de un periodo difícil en que la contingencia impactó directamente la promoción de su más reciente álbum, Monstruo (partes 1 y 2), la cantante nacional Camila Gallardo regresa con nuevo material.

Y el primer adelanto es Big Bang, sencillo que se libera mañana junto a su videoclip. Un aperitivo de lo que será su nuevo disco, proyectado para el primer trimestre de 2021.

Sobre este lanzamiento y sus últimos meses en confinamiento, de incertidumbre y ansiedad pero también marcados por un intenso proceso creativo, habla la cantante con La Tercera.

¿Cómo fue crear música en este período de pandemia?

El primer periodo fue súper difícil. Intenté canalizar esa energía en alguna parte y empecé a producir desde mi casa, monté un estudio acá en la casa. Ya de mayo empecé a componer y a producir. Estuvimos trabajando a distancia con productores, y salió este tema primero que es Big Bang. Estuve bastante dudosa de si las canciones que había hecho en cuarentena estaban bien, porque como uno está encerrado el mundo que uno crea quizás se tergiversa un poco, pero a medida que fueron pasando las semanas y los días, estaba tan concentrada en mi mundo, tan enfocada, que a mi parecer siento que lo que escribí en cuarentena es lo mejor que he escrito hasta ahora.

¿Algo de ese proceso está en este primer sencillo?

Es un sencillo de amor, de una etapa muy hermosa en la que estoy. Cuenta la historia de este amor que te da como una esperanza dentro de toda esta frialdad y todo este contexto tan surreal en el que estamos. Siento que de eso habla más bien la canción, de esa esperanza a través de un amor. Y creo que nunca había escrito una canción así.

El single tiene un video musical del que ya ha mostrado pasajes en redes sociales, ¿qué puede adelantar sobre él?

Lo grabamos en Argentina, estuve allá una temporada un poquito larga durante la pandemia, y estuve trabajando mucho en los videos que vienen ahora, junto con una productora que es The Movement. Un equipo increíble que me ayudó a traducir lo que tenía en mi cabeza. Venía muy estudiosa durante la pandemia, agarrando muchas referencias, estudiando mucho sobre el arte, el cine retro futurista de los años 70 que me gusta mucho, e intentamos darle una guía por ahí. (El video) habla de una niña espacial, que a medida que vaya lanzando más temas van a entender un poco más por qué todo este proyecto está conectado. Todos los videos tienen a este personaje principal, que no voy a decir el nombre todavía porque si no estaría revelando el nombre del disco, pero es este personaje espacial que viaja por distintas dimensiones y le pasan distintas cosas, y va entendiendo distintas cosas de los diferentes mundos que va visitando.

¿Este nuevo disco qué lugar ocupa en su carrera?

Me gusta mucho trabajar por concepto. En Monstruo tenía toda una temática del cielo y el infierno, y de Perséfone, y en este nuevo disco es otro el personaje. El disco tiene un enfoque súper feminista también, que es algo que me tiene muy contenta. Va a ser un disco más pequeño, no van a ser 12 canciones, van a ser un poquito menos.

¿Cómo vivió el confinamiento en cuanto a los proyectos que no pudo concretar?

La incertidumbre me tuvo nerviosa en un comienzo, y me costó asimilar la situación. Estaba lejos de todos, vivo sola, entonces fue un poco difícil en un comienzo, también por lo mismo porque no pude grabar más videos del otro disco, tuve que aplazar la gira, teníamos un Movistar Arena, Lollapalooza, la gira de Monstruo que íbamos a estar por muchas partes, y eso me costó un poco al principio. Pero al mismo tiempo, ahora que lo veo más de afuera, estoy súper agradecida porque no me acuerdo la última vez que estuve tanto tiempo en mi casa. El año pasado, y el último año y medio antes de la pandemia, fue súper intenso para mi, no estuve en mi casa, no vi a mi familia, no pude estar conectada con mis vínculos, y este año he podido trabajar mucho más en ellos. Estoy súper agradecida de haber tenido este tiempo para bajar un poco, escribir un disco nuevo, aprender, estuve estudiando guitarra, perfeccioné mis técnicas vocales, aprendí a producir, estuve un periodo en Argentina, entonces me ha venido bien.

*Puedes ver el video con esta entrevista completa en el capítulo de este viernes, a las 12.00 horas, del programa Sesiones íntimas de Culto que se emite por la web y el Facebook de Culto y La Tercera.