Carlos Cabezas: “No nos hemos dado cuenta de lo milagroso que fue llegar a un plebiscito y ponernos de acuerdo para una Constitución”

Al menos pensando sólo en lo creativo, Carlos Cabezas contagia optimismo: “Aparece (en mi) un entusiasmo por ver qué reflexiones aparecen ahora. Quieres estar casi todo el rato componiendo. Va a ser interesante ver todo el material que va a aparecer, tanto en música, libros u otras áreas”.

Con ese credo, el músico efectivamente ha despachado una serie de proyectos durante estos meses de encierro, sin ceder a la inactividad: el tema “Nobody knows I’m here” para la cinta “Nadie sabe que estoy aquí” (Netflix), de Gaspar Astudillo; una serie musical por partes llamada TransMisiva, la que mezcla reflexiones con temas interpretados desde su estudio; y el rescate de su abundante material para el cine, con el reestreno del soundtrack de “El chacotero sentimental”, lo que rematará en un compilado para 2021.

Parte de ello, según él, radica en su forma de encarar la creación, siempre guiándose por el instinto antes que por la planificación. “Cuando te pones inteligente en la creación artística, eso enreda un poco las cosas”, dijo ayer en el capítulo de Sesiones íntimas de Culto, el programa de música y conversación que se emite a través de las plataformas de La Tercera y Culto.

Luego siguió: “La inteligencia te puedes servir para otras cosas, pero la generación de ideas artísticas debe venir bien de la guata, bien del instinto. Valoro mucho que los procesos creativos tengan una cuota de sorpresa grande, de incertidumbre grande, que nunca sabes cómo va a terminar una canción o de qué se va a tratar. Este remezón nos ha sacado de vivir de memoria, entonces aparecen otras formas de vivir, más intuitivas”.

También entregó su opinión acerca del reciente plebiscito donde triunfó la opción Apruebo: “Es increíble que hayamos logrado hacer un plebiscito y ponernos de acuerdo para hacer una nueva Constitución, con el desorden que hay, ideológico y de visiones. Tú ves lo que está pasando en Estados Unidos”.

“No sé cómo lo hicimos. No nos hemos dado cuenta de lo milagroso que ha sido llegar a tener un plebiscito en que nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una nueva Constitución. Siento que hemos estado tan ideologizados, no sé cómo decirlo, cada uno desde su visión; no logramos todavía entender que en nuestro país lo que desarrollemos sea poneros de acuerdo en una mirada social que nos incluya a todos”.