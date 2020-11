Metallica pospone gira mundial y anuncia concierto vía streaming

“Atención fans de Metallica!", comienza el mensaje de Robert Downey Jr. a través de Facebook. Una convocatoria, a lo menos, inusual.

“La banda tiene un increíble evento este fin de semana que puedes disfrutar desde la comodidad de tu propia casa”, añadió el actor conocido por interpretar a Iron Man en la saga Marvel.

Metallica realizará su primer show mundial vía streaming, espectáculo que se realizará el sábado 14 de noviembre a las 19 horas (horario chileno).

Los de “Enter Sandman” organizaron el show con el objetivo de reunir fondos para su Fundación All Within My Hands (AWMH), la que trabaja con comunidades de escasos recursos.

Para ser parte del espectáculo que darán los liderados por James Hetfield, se debe adquirir un ticket virtual, el que tiene un precio de US$15 ($11.500 aproximadamente).

El WorldWired Tour a la deriva

Metallica en Chile tenía programadas varias fechas en Sudamérica, incluyendo Chile, donde se presentarían -en un comienzo en marzo- y posteriormente se pospuso para el 7 de diciembre, manteniendo el Estadio Nacional como recinto.

Dado que la pandemia sigue con altas cifras en varios puntos de planeta, el show cambió su fecha nuevamente, sin dar a conocer un día tentativo para realizar el espectáculo.

“Estamos trabajando duro para agendar la nueva fecha del espectáculo. Tan pronto como se determinen las nuevas fechas, se publicará el calendario actualizado y todos los tickets serán totalmente válidos”, informaron a través de un comunicado.

Para realizar el proceso de reembolso, se debe ingresar al sitio web de Puntoticket. La devolución del dinero se realizará a través de la misma forma en que se compró, en un plazo aproximado de 25 días hábiles desde la aprobación de su solicitud de devolución, comenzando con estas el miércoles 18 de noviembre