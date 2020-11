Productoras de shows proponen que ticketeras puedan acceder a base de datos del Minsal

Luego que a inicios de esta semana la farmacéutica Pfizer anunciara que su vacuna contra el Covid 19 arrojó una efectividad del 90% en sus ensayos clínicos, se abrió una esperanza para el plan de seguridad que hace algún tiempo viene elaborando la compañía internacional Ticketmaster con el fin de retomar eventos deportivos y conciertos en 2021.

La empresa norteamericana de venta de entradas -la mayor del planeta- anunció que para sus shows en Estados Unidos contempla la idea de que a través de teléfonos inteligentes se verifique que las personas estén vacunadas contra el coronavirus o que hayan dado negativo a un test PCR tomado entre 24 a 72 horas antes del evento.

Se trata de una propuesta que contempla un complejo cruce de información entre tres áreas: la aplicación de la propia Ticketmaster; compañías que entregan información de salud; y los proveedores de distribución y pruebas de vacunas.

Así, según la iniciativa, cada persona deberá demostrar si ha sido vacunada o se ha realizado un test en un margen de uno a tres días antes del espectáculo. Luego el espectador entregará los resultados a una empresa especializada en datos sanitarios, la que después los enviará a Ticketmaster como prueba del estado de salud del fanático. De esta forma, si un cliente da positivo, se demuestra que no está vacunado, o sencillamente no se hizo el examen, Ticketmaster no validará sus boletos y no le permitirá acceder al show.

La firma subrayó, sin embargo, que no tendrá accesos a información privada del espectador.

Eso sí, se trata de un plan en análisis y desde Ticketmaster ayer dijeron que era una de las varias alternativas que barajan. “No vamos a obligar a nadie a hacer nada”, aseguraron.

¿Podría pasar en Chile?

En Chile, en los últimos meses se han enviado diversas propuestas a las autoridades sanitarias para cuando llegue el momento de retomar la agenda de música en vivo. La próxima se hará llegar el próximo jueves 19, cuando diversas agrupaciones del mundo de la cultura y la entretención lleguen hasta La Moneda con un nuevo documento, además de hacer una actividad artística en las afueras del Teatro Caupolicán (ver al final).

Kiss, que vendría a Santiago este año, también fue postergado para 2021.

Entre las ideas que han surgido -y que volverán a presentarse la próxima semana- está precisamente el plan de que las ticketeras puedan ingresar a la base de datos del Ministerio de Salud, para que el RUT de quien compre una entrada se cruce automáticamente con la autorización de la entidad, determinando si la persona puede o no concretar la compra.

De ese modo, según consigna el petitorio, “se creará una base de datos muy importante en las ticketeras, que puede ser entregada a la autoridad cada vez que se lo requiera”.

Por consecuencia, ahí también se establece otro ítem: que los espectadores puedan ahora comprar menos localidades por show.José Antonio Aravena, propietario del Teatro Caupolicán y uno de los impulsores de tales propuestas, dice que han sondeado distintas metodologías para que el cruce de datos sanitarios y comercialización de boletos sea lo menos invasivo posible.

Metallica, cuyo show en el Estadio Nacional se reagendó para el 7 de diciembre, volvió a suspender su espectáculo hasta nuevo aviso. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

“Ingresar al mundo privado de las personas va a ser un poco complicado. Lo que proponemos a la autoridad, y lo conversamos con todas las ticketeras, es: por ejemplo si hay un show en el Caupolicán y 48 horas antes se vendieron 2000 entradas, que nosotros entreguemos esa base de datos al Minsal y nos conteste quién tiene problemas, para avisarles que no pueden asistir al concierto. Entonces pensamos que esa es la forma”.Por su parte, Jorge Ramírez, director de la Asociación Gremial de Productoras de Entretenimiento (AGEPEC), cuenta que la segunda semana de septiembre se envió al Minsal una propuesta de protocolo para la reactivación del sector, el que ya incluía algunas medidas similares. “Este anuncio de Ticketmaster no es nuevo, sabíamos que venía”, dice.

Luego detalla: “Hace mucho rato la industria sabe que es muy importante la trazabilidad. Efectivamente en el protocolo que sugerimos al Minsal hay un capítulo dedicado especialmente a la trazabilidad y propuestas para que esa trazabilidad sea efectiva”.

Y añade: “Hemos expresado que la tecnología, hoy a través de sus plataformas, permitiría conocer quién está sentado en un evento, en qué distancia y cuál es su grupo más cercano. De manera que esos elementos están. El Minsal acusó recibo y el único reparo que recibimos en ese tiempo tenía que ver con la confidencia, con el resguardo de la información de las personas, el hecho de no entrometerse allí, y que esta propuesta vulneraba aquello. No pudimos seguir conversándolo, nunca tuvimos un espacio para seguir construyendo juntos los protocolos”.

Principales puntos del petitorio

* Protocolo y aforo

Que se reconozca el protocolo de funcionamiento de la industria de la entretención ya ingresado en el gobierno, con respeto a la norma actual sanitaria, para todos los centros de eventos, teatros y análogos, y/o eventos al aire libre, con un aforo mínimo de 75% de su capacidad en cada uno.

* Cruce de datos con Minsal

Que se le permita el ingreso a las ticketeras a la base de datos del Minsal para efectos de que la compra del ticket nominal (asociada a un número de rut) por parte de los consumidores, sea cruzada automáticamente con la autorización del Minsal.

* Sobre las entradas

Se presente un proyecto de ley para modificar la Ley N° 19.496 del consumidor, para que se aplique una prórroga de al menos dos años para concretar reclamos de tickets vendidos y con reprogramación vigente.