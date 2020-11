Vitrina: Princesa Alba, Bronko Yotte, Playa Gótica y más

Playa Gótica - “Anilina”

El punto final en la carrera de Playa Gótica fue su show en la discoteca Blondie en agosto de 2019, cuando la pandemia no era más que una fantasía disparatada digna de una novela de horror. Desde ese momento, no hubo pistas respecto a lanzamientos póstumos, hasta ahora.

Pero de manera sorpresiva llega a las plataformas una canción inédita. Se trata de “Anilina”, una de las primeras composiciones de la banda, que más de alguna vez sonó en sus presentaciones. En rigor, la versión de estudio se registró como una suerte de práctica, durante las sesiones en que se registraron los sencillos “Foerte” y “No volver”, los últimos que se publicaron con el grupo en activo.

La banda contactó a Víctor Muñoz, quien estuvo tras las perillas en esas dos canciones finales, para trabajar sobre el tema, y de esta forma, darle una nueva vida más allá de los rincones perdidos de un disco duro.

El tema rememora la sonoridad más punk y sucia propia de los inicios del grupo que integraban Fanny Leona, Carlos Fariña, Cristóbal Loader y Andrés “Pipa” Ugarte. Un contraste con sus inclinaciones posteriores hacia el pop, que suena como el crudo canto final de una carrera de un lustro, fulgurante e intensa.

Princesa Alba - “Dame”

Princesa Alba. Foto: Paola Velásquez

En una temporada 2020 con una seguidilla de lanzamientos que se movieron entre el pop y la música urbana (pasaron “Mi Culpa”, “Me Equivoqué”, “Ya No Quieres Quererme” y la colaboración con Gepe en “tupenaesmipena”), la chilena Princesa Alba cierra el año con el sencillo “Dame”, el que la muestra en una faceta más cercana a la sonoridad r&b, un poco al estilo de Sade y otras voces femeninas en esa cuerda más suave y sugerente. Con ello, deja en claro su interés por no estancarse en una parcela.

“Éste es un vuelco que quería dar hace rato en mi música, que no está predeterminada por un género en particular -cuenta-. Creo que es algo que he demostrado con todas las canciones que he sacado. Quise lanzar Dame porque siento que después de ‘Ya no quieres quererme’ es como volver un poco a mis inicios”.

Grabada en Ciudad de México con la producción del español Alizzz (C Tangana, Rosalía, Becky G) y Francisco Victoria durante una pausa de su primera gira norteamericana -en 2019-, la cantante y compositora asegura que su lírica desarrolla un discurso en línea con sus trabajos anteriores.

“Este tema tiene un carácter mucho más empoderado, eso es algo que me hace mucho sentido luego de las historias que he presentado en las últimas canciones -asegura-. Esta es una faceta que quiero explorar bastante en lo que se viene, es lo que estoy trabajando por estos días y es el paso que quería dar hace mucho tiempo en mis letras” señala”.

Y por supuesto, hay un videoclip -que ya es tendencia en YouTube-. En esta ocasión, dirigido por Camila Grandi, quien propone una fantasía en colores y escenarios diferentes. “Quisimos hacer una idea simple que funcionara súper bien para la canción y así propusimos a estas tres Princesas en diferentes moods y espacios que fueran atractivos estéticamente”, cuenta.

Bronko Yotte feat. Catana - “Cienfuegos”

Bronko Yotte y Catana

Uno de los cortes del buen Fuero interno, el más reciente disco de Bronko Yotte, es el tema “Cienfuegos”, que a pulso midtempo rememora los días del estallido social, pero también se explaya sobre un ideario de desencanto. “Fuego interno intenso con que entrego lo que pienso”, canta en el coro.

La invitada en esta canción es Catana, una rapera con años de rimas filosas lanzadas desde una voz tan profunda como expresiva. Una experiencia que para ella significó más bien un honor. “Felipe [Berríos, el nombre real de Bronko] es una persona virgo, igual que yo. Pudimos complementarnos bien, tenemos personalidades importantes. Yo admiro su trabajo, fue un honor colaborar en “Cienfuegos” y en su videoclip, que es algo distinto a lo que vengo haciendo”, cuenta.

El videoclip estuvo a cargo de Felipe Cantillana, quien propone una pieza que se mueve entre las referencias a la letra y los símbolos, como el uso de la luz en la oscuridad. “Hacer ‘Cienfuegos’ fue un regalo para mí porque es mi canción favorita del disco, la que más me llamó la atención cuando lo escuché, con la que me siento representado -cuenta-. Espero que mucha gente sienta eso cuando vea el video”.

Milodonte - “Cian”

Milodonte

Este es un regreso. Tras algunos años sin publicar material nuevo, los santiaguinos Milodonte adelantan el tercer álbum de su carrera con el sencillo “Cian”, con el que pretenden, en sus palabras, “darle origen al proceso creativo del álbum y a esta nueva forma de trabajar, mucho más basada en la colaboración e intercambio de roles en el estudio”.

Formados en la era del rock alternativo en la primera década de los 2000, el grupo concentra en su nuevo material su interés por las texturas, las capas de sonido y las percusiones de sonoridad electrónica. Todo, a partir del intercambio de ideas. “Esta colaboración esporádica fue cimentando una inédita manera de armar canciones, con mucha más libertad en los roles, sin tanta estructura predefinida al momento de trabajar”, cuentan.

El regreso se acompaña con un videoclip dirigido por Vicente Manzano, a partir de la idea de los fluidos de colores que siguen la música, en una conversación de lenguajes. “Queríamos que fuera más bien una traducción visual del tema, algo así como una sinestesia -explica el grupo-. Un proceso creativo en el que hilamos bien fino”.

Hammruavi - “El tesoro”

Ya habíamos adelantado la reedición de Espesura, el primer álbum de Hammuravi, el primer álbum en solitario de la artista y música porteña, Naty Lane (Adelaida), que a su vez, anticipaba una serie de otros lanzamientos.

Al filo del año, la cantautora -quien es una de las entrevistadas en el documental Álvaro: Rockstars don’t wet the bed- lanza vía Hiss Records una nueva canción, la inquietante “El Tesoro”. Grabada en 2019, el tema de poco menos de dos minutos recorre una historia mínima, sostenida sobre un colchón musical de cierta sonoridad gótica, mientras la voz inundada en reverberación revela un anhelo: “espero que crezcas y que seas para mí”.

En los próximos días, la artista se encerrará entre las paredes insonoras del estudio para grabar su segundo álbum, el que anticipa, tendrá una sonoridad más minimalista. La producción estará a cargo de Jurel Sónico, el inquieto líder de Adelaida que ha pulido sus habilidades con las consolas gracias al trabajo con nombres como Jack Endino y Pablo Giadach.

Sobre lo nuevo de Miley Cyrus y Dua Lipa, el cruce de Fatboy Slim con Pelé y la historia tras “Escapar” de Kudai, puedes leer en su respectivas entradas.