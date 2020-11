Yorgos Lanthimos estrena su nueva película Nimic en el streaming

Tenso, inquietan y totalmente impredecible, como es habitual en sus trabajos, que van de The Lobster y The Killing of a Sacred Deer a La favorita, Nimic combina la comedia negra con divertidos picos de terror para crear una película que desafía todas las expectativas.

Protagonizado por Matt Dillon, quien interpreta a un violonchelista profesional, y escrito por su colaborador habitual Efthymis Filippou, el cortometraje narra el encuentro del músico con una extraña en el metro (Daphné Patakia) con consecuencias existenciales inesperadas en su vida.

Nimic

La cinta, que será estrenada en MUBI el 27 de noviembre, fue nominada a Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019 y fue recibida con una gran ovación en el New York Film Festival.

Mira el tráiler a continuación: