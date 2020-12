Rompan Todo: quién es quién en la nueva docuserie de Netflix

Con varias horas de entrevistas a más de un centenar de voces y material de archivo, Rompan Todo contará la historia del rock en Latinoamérica con los relatos de gente como Gustavo Cerati, Charly García, Jorge González, Alejandro Lora, Andrea Echeverri, Mon Laferte y Álvaro Henríquez, entre varios otros nombres capitales como Vicentico, Andrés Calamaro, los integrantes de Molotov, Fito Páez y Soda Stereo.

Serán seis capítulos narrados entre guitarras eléctricas y distorsión, dirigidos por Picky Talarico, realizador tras varios clips de gente como Juanes, Julieta Venegas y Julio Iglesias, y con la producción ejecutiva de Gustavo Santaolalla, el rey Midas detrás de muchos de los discos más emblemáticos del continente. Su firma aparece en los créditos del emblemático álbum Corazones, de Los Prisioneros, a ¿Dónde jugarán las niñas?, de Molotov, pasando por el seminal Re de Café Tacvba, Libertinaje de Bersuit Vergarabat, Bueninvento de Julieta Venegas y el homónimo debut solista de Jorge González.

Disponible en el catálogo de Netflix a partir del próximo miércoles 16 de diciembre, estas son las bandas y solistas que figuran en el afiche oficial de una historia marcada a fuego por la lucha contra el poder, la censura y la opresión.

Soda Stereo

La banda donde brilló Gustavo Cerati, se formó en Buenos Aires el año 1982, entre un grupo de amigos de la carrera de Publicidad. Desde allí desplegaron una impresionante camada de álbumes que registraron la evolución de su sonido, desde el ska y la new wave, al rock más alternativo y electrónico de su etapa final. Llenaron estadios y anunciaron su separación en 1997, cuando ya contaban con siete trabajos de estudio.

Disco clásico: Canción Animal

Disco recomendado: Sueño Stereo

Café Tacvba

Nacidos en la Ciudad Satélite de la capital mexicana a comienzos de los 90, en su debut querían sonar como The Smiths pero molestaban a los puristas diciendo que no eran rockeros. Re sería el disco que los pondría definitivamente en el mapa latinoamericano, cuando escribieron nada menos que la banda sonora del DF, un disco en donde cada una de sus veinte canciones parece un género musical distinto, mérito de la experimentación con guiños al sonido regional, pero también al industrial y al punk, sin miedos ni prejuicios, en una discografía que acabaría por encumbrarlos como la banda mexicana más importante del continente.

Disco clásico: Re

Disco recomendado: Sino

Charly García

Cuenta el periodista Sergio Marchi que con la llegada de la música de The Beatles a la Argentina, cuando Charly tenía apenas trece años, moría el futuro brillante de un pequeño concertista de piano para abrir paso al nacimiento de una estrella del rock and roll. Integrante de bandas como Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, Charly ha sabido brillar además en solitario, con una contundente discografía con la presencia de músicos como Pedro Aznar y María Gabriela Epumer. Es el ícono vivo más importante del rock argentino.

Disco clásico: Clics modernos

Disco recomendado: Tango

Molotov

Para 1997, tras casi siete décadas de unipartidismo en México, cuatro jóvenes se rebelaron contra el sistema político de su país, a través de un arma que fue silenciada durante varios gobiernos del PRI por su capacidad para reunir personas: el rock. Inspirados en emblemáticos casos de corrupción de políticos y figuras mediáticas, dieron forma a un disco que sentaría las bases del rock mexicano. Una comentada mezcla de canción protesta, misoginia y slang del país azteca.

Disco clásico: ¿Dónde jugarán las niñas?

Disco recomendado: Apocalypshit

El Tri

Tras su salida de los seminales Three Souls in My Mind, una de las primera bandas de rock y blues en México, el músico Alejandro Lora formó El Tri a mediados de los ochenta. El arrastre del cantante y guitarrista es tan masivo, ha llegado a ser llamado “El cronista del rock and roll en México”, que en Los Ángeles develaron una estatua con su imagen.

Disco clásico: Simplemente

Disco recomendado: Una rola para los minusválidos

Los Prisioneros

La banda que Jorge González armó con dos amigos de secundaria a principio de los ochenta es fundamental para todo quien hable del Rock Latino. Aunque no gozaran del éxito comercial y arrollador de sus pares argentinos (es prácticamente el único mercado latino al que no pudieron entrar), los cuatro discos que nos entregaron en su primera etapa resultan trascendentales para entender la historia contemporánea sudamericana. “El baile de los que sobran”, una canción escrita en 1986, ha resurgido con fuerza el último año en las manifestaciones sociales de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. La lírica punzante de González, con la pluma más directa y frontal de todo el cartel, emerge aún con impactante vigencia.

Disco clásico: La voz de los 80

Disco recomendado: Corazones

Fito Páez

Discípulo aventajado de Charly y miembro de la formación de su etapa como solista, el rosarino comenzó una interesante incursión como solista, en 1983, con la que ha seguido produciendo música ininterrumpidamente hasta hoy. Es autor, entre varios temas inspirados, del disco más vendido en la historia de su país.

Disco clásico: El amor después del amor

Disco recomendado: Naturaleza sangre

Aterciopelados

Antes de Shakira y Juanes, la voz de Andrea Echeverri representaba a Colombia en el continente. Formados a comienzos de los noventa, de la mano del compositor Héctor Buitrago, Aterciopelados fueron los indiscutidos representantes del rock colombiano y prueba de ello fue la invitación que les extendió Soda Stereo —en 1996— para grabar en su propio MTV Unplugged.

Disco clásico: El dorado

Disco recomendado: Caribe atómico

Maná

La banda más discutida de la lista tiene cómo defenderse. Formados en 1986 y tomando como nombre un polinésico que quiere decir “energía positiva”, la banda de Fher Olivera irrumpió internacionalmente a comienzo de los noventas con “Rayando el sol” y “Vivir sin aire”, canciones con las que conquistaron mercados tan difíciles como Argentina y España. Luego vendrían sus trabajos más laureados, el MTV Unplugged y la estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Aunque es verdad que con treinta años de carrera a cuestas los altibajos vendrían acompañados con las nuevas reglas de la industria que el cuarteto ha sabido leer al dedillo (colaboraciones inesperadas, giras que rememoran antiguos éxitos y dejar de hacer discos para privilegiar los singles) son dueños de una máxima que ningún detractor podrá refutar: no hay latino que no los conozca.

Disco clásico: Sueños líquidos

Disco recomendado: Cuando los ángeles lloran

Andrés Calamaro

Miembro de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, Calamaro es el más prolífico de los músicos argentinos con una carrera asentada entre Buenos Aires y Madrid, donde le ha cantado desde las hazañas del fútbol al amor no correspondido y herido. Ha escrito buena parte del cancionero popular de Iberoamérica, incluyendo temas como “Mil horas”, “Flaca” y “Sin documentos”.

Disco clásico: Alta suciedad

Disco recomendado: Honestidad brutal

Los Fabulosos Cadillacs

La banda matriz de Vicentico comenzó como un grupo de ska y dub, a mediados de los ochenta en Buenos Aires, con el oído puesto en Madness y The Specials. Su éxito “Matador” marcó una etapa de alta exposición de la banda, coronada por el disco de reversiones propias, Vasos vacíos, que allanaría el camino a su siguiente trabajo, Rey azúcar, el de “Mal bicho”, donde figura una curiosa colaboración de la cantante de Blondie, Debbie Harry, para el cover de “Strawberry fields forever”.

Disco clásico: El león

Disco recomendado: La marcha del golazo solitario

Zoé

Rock psicodélico a la mexicana con letras salpicadas de búsqueda espiritual, ciencia ficción y el vasto espacio exterior. Los de León Larregui, el cantante y ex-modelo de calzoncillos, han sabido hermanar la oscuridad de The Cure con el alto vuelo de una banda clásica como Pink Floyd, de la mano del mismo productor inglés de Elastica y Placebo.

Disco clásico: Reptilectric

Disco recomendado: Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea

Mon Laferte

El nombre más “emergente” del cartel no es ninguna aparecida. Aunque a principios de siglo fue protagonista de un exitoso concurso de talentos con el que llegó a grabar su primer disco y participar de una película, la chilena emigró a México en donde construyó una carrera desde la independencia. 11 nominaciones y 3 Grammy Latinos después, además de la admiración transversal en ambos extremos del continente, tienen a Laferte como el último bastión internacional de la música chilena.

Disco clásico: Mon Laferte (vol. 1)

Disco recomendado: Norma

Los Auténticos Decadentes

Con casi 35 años de hermandad y música ininterrumpida, la banda conformada por una decena de músicos argentinos partió como un combo ska que ha ido mutando a una sonoridad propia de los estadios. Sus fanáticos, de hecho, se comportan como verdaderos hinchas, pasión traspasada en forma de clásico a canciones como “La guitarra” y “Los piratas”. Con un éxito cuantificable en México y Chile (las estadísticas muestran que son más populares allí que en su país natal) demostraron su vigencia en un laureado MTV Unplugged registrado en 2018.

Disco clásico: Mi vida loca

Disco recomendado: Cualquiera puede cantar

Illya Kuryaki and the Valderramas

Los de Villa Urquiza supieron mezclar los murmullos del hip-hop en el continente con el funk y el soul instrumental, las películas de karatecas y la moda de los años 70. Así, Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta dieron forma a una discografía que supo retratar la fiebre argentina por el cambio de milenio.

Disco clásico: Chaco

Disco recomendado: Leche

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5° Patio

Estándares y referentes del rock mexicano, Rolando “Roco” Ortega y Enrique “Pato” Montes sus fundadores han sabido mantener vivo el legado de una de las bandas precursoras del movimiento “rock en tu idioma”. Tras 26 años de actividad ininterrumpida, en 2011 se dieron un descanso indefinido que se ha visto interrumpido solo por giras y reuniones por el trigésimo aniversario y una reciente grabación en “versión cuarentena” para un tema de 2009 con la colaboración de músicos de otras bandas contemporáneas como Panteón Rococó y Los Estrambóticos.

Disco clásico: El circo

Disco recomendado: Baile de máscaras

Julieta Venegas

A mediados de los noventa, Julieta viajó a Ciudad de México desde Tijuana apadrinada por Café Tacvba quien vio en ella un talento descollante. No se equivocaron. Aquel vendaval creativo de la capital mexicana fue trascendental para lo que vendría después. Santaolalla, de nuevo, fue el responsable de guiarla en sus primeros discos. Ya en el nuevo siglo, Venegas se transformó en una figura referencial y se coló en cada ránking radial de Iberoamérica. 25 millones de discos vendidos y dos Grammys Internacionales no pueden estar equivocados. Su nombre es indiscutido en una lista con baja presencia femenina.

Disco clásico: Sí

Disco recomendado: Limón y sal

Los Tres

Signo inequívoco del Chile de los años noventa, entre dictadura y transición, la banda se formó en Concepción pero consiguió llamar la atención en Santiago de la mano del rock y la exploración de tradiciones musicales locales poco conocidas o desvalorizadas. De la cueca a la balada, con un tanto de Nueva Ola y otro poco de Nueva Canción Chilena, el grupo de Álvaro Henríquez y Titae Lindl condensa uno de los catálogos mejor logrados por una banda local.

Disco clásico: Fome

Disco recomendado: La sangre en el cuerpo

Juanes

Frontman de una banda de metal con la que dio sus primeros pasos, Juan Esteban Aristizábal solo logró la trascendencia cuando puso el rock al servicio de la masa. El músico colombiano más ganador del Grammy Latino en la historia (superó, por ejemplo, a Shakira) se cruzó, como tantos otros en esta lista, con Gustavo Santaolalla quien le dio el empujón necesario para lanzarse como solista en el 2000. Juntos lanzaron tres discos que sonaron hasta el hartazgo. Su virtuosismo fue refrescante para la escena y “A Dios le pido”, acaso su mayor éxito, ha sonado con el mismo tipo de éxito en escenarios como Lollapalooza y en la cocina de miles de madres en el continente.

Disco clásico: Un día normal

Disco recomendado: Mi sangre

Botellita de Jerez

Fundada por Sergio Arau, Francisco Barrios y el fallecido Armando Vega Gil, músico que se suicidó tras ser acusado de acosar a una menor, Botellita de Jerez se caracterizó por tener un estilo anclado en el sentido del humor y el uso de sketches durante sus presentaciones. Pioneros del rock mexicano, se los considera creadores del género “Guacarrock”, palabra compuesta de aguacate (palta) y rock, donde combinaron diferentes ritmos populares del país azteca.

Disco clásico: La venganza del hijo del Guacarock

Disco recomendado: #Nopinchesmames

Juana Molina

Hija de un cantante de tango, la argentina se hizo conocida por su mezcla de folktronica y una búsqueda vanguardista de su música. Un sonido que comenzó con Rara, su debut producido por Santaolalla en 1996, y continuó con Segundo, el que llamó la atención de David Byrne, quien la invitó a abrir sus conciertos en Estados Unidos.

Disco clásico: Segundo

Disco recomendado: Halo

Fobia

Surgidos a fines de los ochenta en la Ciudad de México, la banda de Leonardo de Lozanne y Francisco Huidobro explotó a la altura de su cuarto disco de estudio, Amor chiquito, de la mano de un single continental como “Hipnotízame” y temas que no fueron sencillos de aquel trabajo producido por Santaolalla: “Vivo” y “Descontrol”. Su separación los encontró en su punto creativo más alto y, al parecer, más frágil, cuando la banda decidió no continuar en 1997 con más teorías sobre la causa que motivos claros. Un lustro después, Fobia volvió a los escenarios y sigue en carrera hasta hoy.

Disco clásico: Amor chiquito

Disco recomendado: Mundo feliz

Rompan Todo se estrena el 16 de diciembre en Netflix.