Cómo Christian Serratos se convirtió en Selena

Cuando Christian Serratos (30) comenzó a preparar su audición como Selena Quintanilla, decidió hacer lo mismo que la cantante: cortarse ella misma la chasquilla.

Un año después, Serratos logró lo que será -probablemente- uno de los roles más importantes de su carrera: la cantante tex-mex que abrió el camino de la música latina en el mercado estadounidense.

Selena: la serie retrata en nueve episodios a Selena Quintanilla Pérez, desde sus comienzos musicales durante su infancia, con un fuerte enfoque a su dinámica familia, hasta su ascenso a la fama con temas como “Amor prohibido” y “Como la flor”.

Pero el nivel de producción que la ficción basada en hechos reales alcanza, no hubiese sido posible sin el trabajo arduo de Adela Cortázar, una de las principales aliadas de Serratos en el proceso de transformación de una actriz californiana de 30 años, en una artista considerada “La reina de la música tejana”.

“Adela es nuestra diseñadora de vestuario y ella fue increíble! No solo porque es apasionada en lo que hace, sino también por la pasión hacia Selena y su historia”, dijo Christian Serratos en conversación con Entertainment Weekly.

“Todo lo que usamos en la serie fue hecho a la medida. Ella y su equipo se aseguraron de que todo fuese hecho hasta alcanzar la perfección y que fuesen idénticos a los trajes originales, o se preocuparon de que los artículos fuesen realmente vintage. Trabajé codo a codo con Adela todos los días, ella era mi roomie!”, dijo la actriz protagonista.

Adela Cortázar tuvo acceso a un gran archivo en base a fotos, videos, entrevistas y un trabajo de cronología que la ayudaron a ella y a su equipo a determinar la época y la forma de cada vestuario.

Fue con una exhaustiva investigación que la diseñadora logró comprender a cabalidad cómo debía lucir Selena. Un trabajo que, según dijo a Entertainment Weekly, disfrutó especialmente en las transiciones entre las décadas de los 70, 80 y 90.

“Lo que más amo de mi trabajo, es vestir a través del tiempo”, dijo Cortázar a EW desde su casa en Ciudad de México.

“El desafío de trabajar en la serie fue encontrar a Selena y Los Dinos en revistas de moda para familiarizarse con su estilo y las tendencias que seguían, tanto individualmente como en su conjunto. Esto iba más allá de su ropa y también en joyas y accesorios. Todo lo fabricamos a mano nosotros mismos o lo adquirimos en tiendas vintage. La esperanza es que, a través de nuestro trabajo, podamos transportar a los espectadores al pasado y recordar aquellos que crecieron en ese entonces”.

Por eso, cada detalle era importante. Desde una mostacilla, la cantidad de brillo en un traje o el tono de una vestimenta.

“Cada pieza fue creada en un taller hecho especialmente para esta serie, al que me refiero como el lugar donde todos mis sueños se hicieron realidad”, explicó Adela.

“Tenía alrededor de 20 personas trabajando en este proyecto mientras bailaban y cantaban las canciones de Selena. Entre ellos había artistas, costureras y sastres, quienes contribuyeron con ilustraciones, corte, costura y bordado, a través de risas y lágrimas. Trabajamos hasta altas horas de la noche y también en la mañana en muchas ocasiones. Después de todo lo dicho y hecho, habíamos creado alrededor de 600 accesorios y todos los disfraces para cada miembro del elenco desde el amanecer hasta la puesta del sol. Todos estábamos muy dedicados y emocionados por traer la historia de Selena a la vida”, añadió la vestuarista que anteriormente trabajó con Netflix en la serie de Luis Miguel.

¿El traje más difícil? Aquel conjunto blanco consistente en un peto y pantalones largos, una réplica del outfit utilizado por Selena en su presentación en el Astrodome de Houston en 1994.

“Ese traje blanco realmente me hizo sufrir. Iba a ser uno de nuestros primeros días de filmación y el atuendo era blanco. Honestamente, el blanco agrega unos kilos ¡Y no tengo idea por qué!”, exclamó Cortázar.

“Selena a menudo vestía de negro, ¿por qué comenzamos a filmar con un look completamente blanco? Christian y yo comenzábamos a trabajar juntas y me tomó un poco de tiempo aprender cómo le quedaría la ropa. No estaba muy segura de que nuestro primer prototipo de pantalones fuera a funcionar, pero lo hicieron y siento que es una de las piezas que le quedan mejor”, concluyó sobre aquel complejo traje.

Adela Cortázar anticipa que los fanáticos tienen mucho que esperar de la segunda parte de la serie, la que se filmó en simultáneo con la primera, ya que se sumerge en más de los looks más icónicos de Selena.

“Todo lo que puedo decir es que los espectadores pueden esperar muchas sorpresas”, dijo Cortázar al cierre de la conversación con EW.