El año agridulce del pop chileno: lo que unió y separó a Denise Rosenthal y Pedropiedra

Denise Rosenthal: “Habito y puedo navegar en estos hoyos profundos, pero salgo rápido”

Al mirar su perfil de Spotify y una síntesis tipo Wikipedia de sus últimos meses, se podría concluir que Denise Rosenthal ha tenido un año tan activo como otros de su carrera: ha lanzado nueve sencillos entre canciones propias y colaboraciones (“casi un disco completo”, bromea), ha trazado vínculos creativos con nombres tan diversos como Danna Paola y Los Vásquez, ha anunciado que editará un nuevo disco en enero y se alzó como la gran triunfadora de los recientes premios MUSA.

Para ella, todo se resume en una sensibilidad distinta a la establecida por este lúgubre 2020: “Trato de eliminar esa consciencia media individualista con la cual crecemos y habitamos el espacio diario y cotidiano.

Entonces, en vez de enfocarme en lo malo y negativo de este proceso, he tratado fundamentalmente de agradecer. Creo que soy privilegiada, podemos seguir haciendo música, podemos seguir trabajando. Me siento afortunada y agradezco todos los días poder estar acá, tener vida”, expresa.

La cantante en el estudio de La Tercera. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ

Luego dice: “Soy bastante sensible, entonces si me enfoco en todo lo negativo, me podría ir a un hoyo profundo y no quisiera. Generalmente habito y puedo navegar en estos hoyos profundos, pero salgo rápidamente. Es importante navegar en las profundidades, pero es importante igual encontrar la manera de salir y de sacar adelante los proyectos, las cosas, la vida y tratar de ser más felices”.

-En noviembre lanzó la canción Dormir, que trata de una pareja que no se ve en todo el día y que llega en la noche a contarse sus cosas. Algo absolutamente cotidiano que este año le sucedió a muy pocos. ¿Lo pensó de esa forma al lanzarla?

Yo creo que es más la ilusión y creo que, independiente de lo que nos ha traído consigo la cuarentena, me parece que es súper importante respetar la individualidad de una relación. Me parece que los mundos íntimos de cada persona son súper importantes. Independiente de que, si no sales y no pasó, igual hay cosas que uno quiere compartir después con la pareja, después de que uno, no sé, hizo toda una reflexión. También estaba todo esto de soñar, dormir y de generar una realidad paralela posible y desde ese lugar creo que fue donde se construyó esta canción. Porque, de hecho, se construyó en plena pandemia.

-Su banda, integrada sólo por mujeres, es parte integral de su obra. ¿Cómo fue el trabajo con ellas en cuarentena?

Tratamos de ensayar por Zoom, pero no podíamos por el desfase también. Por donde sea no más. Cuando hay que hablar algo, se habla. Lo que sí nos dimos cuenta todos es que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde la casa sin necesidad de salir en auto o desplazarse, quizás eso también contamine menos si se hace a mayor escala alguna vez.

Pedropiedra: “Trato de ir día a día; cuando he planificado, todo me ha salido mal”

Si 2020 barrió con los planes de la Humanidad completa, en el caso de Pedro Subercaseaux el portazo fue aún mayor. El estreno de su último disco, Aló!, estaba programado para noviembre de 2019, pero el estallido social alteró la agenda. Todo se trasladó para marzo y ahí el Covid-19 modificó la hoja de ruta. Aunque el álbum salió igual, debió cancelar su show de lanzamiento y toda la promoción se hizo a través de una pantalla, con entrevistas y shows en la lejanía del streaming. El artista hace unas semanas sacó un documental del proceso, llamado Sueños por cumplir.

“Estamos hechos para adaptarnos a todo. Hay que rescatar lo positivo. Yo, en el fondo de mi corazón, me siento una persona optimista, y más encima tengo una familia, entonces no tengo mucho tiempo para irme en la volá. Tengo que actuar rápido. Salir a cazar”, comenta.

DENISE ROSENTHAL Y PEDRO PIEDRA EN LA TERCERA. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ

“Pero en cuanto a reinvención y todo, ha habido que ingeniárselas. La palabra (está) un poco manoseada, como que todos se reinventaron, pero también no. A pesar de que me han dicho ‘te reinventaste’, siento que sigo siendo la misma persona de siempre. Pero hicimos una película para lanzar el disco que no se pudo lanzar, como un documental; hicimos un programa de televisión, un programa de Youtube, un late chatarriento que se llamó Aló!. Todo se llamaba Aló!: mi línea de ropa, de shampoo”.

-¿Con qué sensación lo deja haber tenido un buen disco pero no poder promocionarlo en condiciones normales?

Fue un poco frustrante, porque no puedes hablar de un disco, de tu canción, de qué se trata o no sé qué, cuando en la calle están dejando a la gente ciega. Después tampoco es como ‘está el virus, no saben dónde enterrar a la gente en todo el mundo’ y es como ‘oh, escuchen mi canción’. No podís nomás. Le queríamos poner El disco maldito al documental. Un poco jugando con esa idea de los discos que no han podido salir y todo, pero era muy negativo. Ahí lo promocionamos como pudimos y fue como frustrante, esa es la palabra.

-Si en 2021 se retoma cierta normalidad, ¿presentaría el álbum en vivo?

Sí, eso va a depender de cuando llegue el momento de tocar en vivo, a ver si han salido más canciones entre medio. Tenemos planes de sacar material luego. El disco mismo Aló!, si es que hay interés de la gente de escucharlo entero y de repetir en vivo lo que hicimos con la película, donde cada canción tiene sus propias visuales, entonces tenemos el show armado, dura 35 minutos. Pero me da miedo tocar el 2021 o en un año más este disco y que vaya a tener dos años de antigüedad. Encuentro que es un poco patético. Pero yo que trato de ir día a día. No soy muy bueno para proyectar. Cuando he planificado, todo me ha salido mal. En cualquier cosa. Si planifico acostarme a una hora, me acuesto a otra. Si planifico hacerme un té, me hago un café.