Recetas de Culto: el hombre de jengibre de Shrek

“No!!! No mis botones de... gomita”, grita el hombre de jengibre, o “Jengy” como lo denominan cariñosamente su amigos.

La galleta de forma y comportamiento humano es sometida a interrogación y tortura por parte del malvado Lord Farquad, quien está empecinado en descubrir dónde se ocultan las criaturas de cuentos de hadas.

Sin embargo, tras ser distraído con la mención a Pin Pon -muñeco que se lava la carita con agua y con jabón-, de pronto deja de importarle la información que pueda tener este “Hombre de Jengibre”: el aspirante a monarca recibe el Espejo Mágico, objeto que parece saber qué es lo que tiene que hacer para llegar a ser rey.

Algunos de los tantos guiños que la cinta Shrek de Dreamworks hace al imaginario colectivo de las historias infantiles.

Aunque quizás la participación de Jengy toma mayor relevancia en Shrek 2, cuando el ogro protagonista de la saga, intenta desesperadamente entrar al castillo de Muy muy lejano para reencontrarse con la princesa Fiona.

La galleta viviente no solo ayuda a rescatar a Shrek, Burro y el Gato con Botas, también le da la idea de crear una figura idéntica a él, pero de grandes proporciones. Una alegoría a Godzilla que le permitirá irrumpir en rescate de su amada al ritmo de “Holding out for a hero”, interpretada por la Hada Madrina.

Ingredientes

2 Tazas de harina

1 ¼ Taza de mantequilla (160 g)

2 Yemas de huevo

1 ¼Taza de azúcar rubia

½ Taza de miel de abeja

1 Cucharadita de polvo de hornear

1 Cucharadita de jengibre en polvo

1 Cucharadita vainilla

½ Cucharadita canela en polvo

½ Cucharadita clavo de olor

¼ Cucharadita de nuez moscada

1 Clara de huevo

1 ¾ Taza de azúcar flor cernida

Colorantes vegetales o en polvo

Bowl grande

Uslero

Moldes con forma de persona (o la forma que gusten)

Papel alusa plástico

Preparación

1. En un bowl grande, mezclar el azúcar rubia con las yemas de huevo y la mantequilla.

2. En el mismo recipiente, añadir los ingredientes secos: harina, polvos de hornear, canela, jengibre, clavos de olor y nuez moscada. Mezclar bien como una masa homogénea.

3. Añadir la miel de abeja y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla uniforme.

4. Amasar hasta obtener una preparación compacta, blanda, que no se pegue en las manos. Envolverla en papel alusa plástico refrigera durante 30 minutos.

5. Retira la masa del refrigerador y estirarla en un mesón enharinado con ayuda de un uslero.

6. Cortar figuras con moldes para galletas de navidad. Dejarlas con cuidado sobre una lata de horno enmantequillada y hornea a 180°C durante 5 a 8 minutos hasta dorar sus bordes.

7. Una vez listas, deja que se entibien y retirarlas de la lata para enfriar.

8. Para hacer el glaseado, en otro bowl batir 1 clara de huevo a nieve. Añadir el azúcar flor paulatinamente hasta que se forme una sustancia elástica.

9. Añadir colores a gusto. Se puede separar en pocillos el glasé para tener distintos colores.

10. Con la ayuda de pequeñas mangas pasteleras o bolsas con un pequeño orificio, dibujar y decorar las galletas a gusto.

11. También se puede agregar botones de gomita para decorar.

12. Disfrutar.

*Receta original de Nestlé.