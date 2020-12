Recetas de Culto: la pizza favorita de Kevin McCallister

Kevin tiene hambre. A sus ocho años, está completamente solo en una gran casa familiar de Chicago y, como es lógico, la comida no se repone sola.

Aprovechando la ausencia de adultos que pudieran reprochar su elección poco saludable a modo de cena, o sus hermanos que suelen ignorar su tipo de pizza favorita; Kevin decide pedir su estilo favorito de tal preparación italiana: solo queso.

Como es costumbre, pide su pizza a Little Nero’s, pero considerando que está completamente solo y que es un niño; decide tomar ciertos resguardos.

Le indica al repartidor que entregue el producto en la puerta trasera de la casa y, en vez de interactuar directamente con él, reproduce la escena de una película ficticia protagonizada por un mafioso, con el audio a todo volumen.

-¿Quién es?

-Es Little Nero’s, Señor, tengo su pizza.

-Déjala en la puerta de la escalera y vete de aquí.

-Ok… Pero ¿Qué pasa con el dinero?

-¿Qué dinero?

-Tiene que pagar por su pizza

-¿Cuánto te debo?

-Sería US$11.8, Señor

-Conserva el cambio, animal sucio. ¡Oye! Te voy a dar hasta la cuenta de 10 para que saques tu trasero de mi propiedad, antes de sacarte las tripas. 1… 2… 10!!

[Suenan disparos de metralleta y el repartidor corre horrorizado]

-”Una adorable pizza de queso, solo para mí”, dice Kevin con satisfacción al recoger su caja de pizza.

Si bien al pequeño Kevin le gusta la pizza solo de queso, cada comensal puede agregar los ingredientes de su elección.

Acá la receta original de Little Nero’s, plato que aparece tanto en Home Alone, como en Home Alone 2 (secuela que se ambienta en Nueva York).

Ingredientes

7 gramos de levadura seca

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de azúcar

3 tazas de harina

1/2 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

1 taza de puré de tomate (o salsa)

1 diente de ajo picado

1 cucharada de albahaca picada

100 gramos de queso mozarella

Preparación

1. En un recipiente, combinar la levadura, el agua y el azúcar.

2. Dejar reposar la mezcla durante 15 minutos y agregar la harina y la sal.

3. Amasar la última taza de harina y formar una bola con la masa.

4. Agrega el aceite de oliva a la masa.

5. Colocar en un bol y tapar durante 40 minutos (puede ser con una tapa o con alusa plast).

6. Uslerear la masa durante 2 minutos y extender en un molde para pizza -o la bandeja del horno- ligeramente aceitado o enmantequillado.

7. Combinar la salsa o puré de tomates, el ajo picado y la albahaca, y extenderlos sobre la masa de pizza.

8. Cubrir con el queso mozzarella y hornear a 260 grados Cº -o fuego alto- durante 11 minutos. Como cada horno es diferente, verificar que la masa esté dorada en los bordes y el queso derretido.

9. Disfrutar complementando con orégano.

*Otros ingredientes para complementar pueden ser: jamón, salchicha, tomate picado, rúcula, pepperoni, pimentón, aceitunas, choclo, choricillo, rúcula, entre tantos otros.