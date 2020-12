Servicio del Patrimonio busca instalarse en Palacio Bruna

Desde que se creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, los servicios patrimoniales comenzaron a funcionar bajo el paraguas de la nueva cartera y actualmente se encuentran ad portas de un nuevo paso: encontrar casa propia. Según confirmó el propio ministerio, aquella casa podría ser el Palacio Bruna, inmueble ubicado en calle Merced 230 que ahora pertenece a la Cámara Nacional de Comercio.

De esta manera las diversas dependencias que funcionan bajo el Servicio Nacional del Patrimonio tendrían ahora un solo lugar central donde funcionar. De acuerdo al director del Servicio Nacional de Patrimonio, Carlos Maillet, también habría ahorros en la medida que además se dejarían de arrendar otros inmuebles. Sin embargo la compra del recinto del barrio del Parque Forestal tiene un precio que en tiempos de austeridad parece demasiado: 7 millones de dólares. Durante un año que ha arrastrado despidos y precarización laboral para muchos actores del mundo de la cultura, la eventual compra se ve en principio onerosa.

Al respecto, el director del Servicio Nacional del Patrimonio, Carlos Maillet, argumenta. “Nosotros prestamos servicios a la comunidad con espacios abiertos y gratuitos. En ese sentido, estar en el Palacio Bruna significa poner en valor el recinto, optimizar recursos en la medida que dejamos de arrendar otros lugares y dar acceso a la ciudadanía para que pueda visitarlo. Hoy nadie conoce este inmueble por dentro”, dice sobre la construcción de 1916 y que hace un año fue desocupada por la propia Cámara Nacional de Comercio.

Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio, dice que una eventual compra del Palacio Bruna depende de la aprobación desde el Ministerio de Hacienda.

La autoridad también hace notar que las conversaciones para adquirir el Palacio están en una etapa preliminar y que cualquier avance al respecto requiere la aprobación desde el Ministerio de Hacienda. También sostiene que de materializarse, idealmente debería ser en lo que quede de la administración del actual gobierno, aunque no es mandatorio. “En ningún caso es un proyecto de corto plazo”, concreta Maillet. Y recalca: “Un palacio que es privado pasaría a ser de uso y disfrute público”.

No todos opinan lo mismo. El diputado PS, Marcelo Díaz, de la Comisión de Cultura sostiene: “Esta compra puede tener un gran valor patrimonial, pero no se condice con la situación que se vivió en este año, cuando muchos recursos solicitados para los trabajadores culturales fueron negados”.

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), de la misma comisión, contrasta: “No me parece malo que el Palacio Bruna quede al servicio de la cultura y la comunidad. Si el precio es conveniente y si este edificio va a prestar un servicio a la comunidad, puede ser indicado que el Servicio del Patrimonio se haga de éste. Es importante también que a la cultura le demos un valor y categoría en nuestros edificios y que ellos estén al servicio de la ciudadanía. No me atrevo a dar aún una opinión en términos de si existen o no los recursos, pero en todo caso se trata de inversiones a largo plazo que pueden servir bien las necesidades del ministerio”.