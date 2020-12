“Somos novios”, el bolero que unió a Elvis con Manzanero

—El sentimiento que debe llevar un bolero debe ser en español —declaró el cantante mexicano, Luis Miguel, en 1997, en una entrevista con el programa Viva El Lunes—. Pero han habido excepciones, muy poquitas…

Y uno de los dos casos que mencionó el “Sol de América” se trata de “It’s impossible”, canción que fue interpretada por el mismísimo Elvis Presley, una versión de “Somos novios”, sencillo original de Armando Manzanero, cantante y compositor de piezas como “Esta tarde vi llover”, “Por debajo de la mesa” y “Contigo aprendí”.

Las distintas versiones de la canción han sido interpretadas por cantantes como Andrea Bocelli, Christina Aguilera, Vikky Carr y el propio Luis Miguel. Pero fue el “Rey del Rock and Roll” quien dio su salto de fama a este bolero de Manzanero, al menos en el mundo anglosajón.

Manzanero publicó “Somos Novios” en 1960 y, una década después, el conocido letrista estadounidense, Sid Wayne, adaptó la letra del tema a la lengua inglesa. Si bien no fue convertida de forma textual, conserva la premisa original: una declaración contundente de amor. “Sin hacer más comentarios, somos novios/ solo novios/ siempre novios /somos novios”, finaliza el mexicano, mientras la interpretación del estadounidense acaba con “Is just impossible/ oh impossible/ impossible”.

Rumores pendejos

Durante años se cultivó el rumor de que el letrista Wayne había demandado a Manzanero por plagio, a pesar de que fue este último el autor de la versión original. En noviembre del 2013, el mexicano fue invitado al programa argentino, Tiene La Palabra, instancia en que le preguntaron por esas habladurías, y respondió:

—Ojalá este programa salga en todo el mundo porque esa pendejada siempre ha surgido.

“No solo no me hizo ningún juicio, sino que estaba muy agradecido”, recordó el artista. “Jurídicamente se acostumbra a que, cuando una canción tiene letra original, el que hace la versión en otro idioma, se lleva el 35% de las ganancias”, relató. Pero el músico latino sintió tanto gusto de que Wayne le haya dado éxito tan grande, “que le di el 50%”.

Aun así, Manzanero nunca conoció a Presley, solo lo vio presentarse una vez en Las Vegas, Estados Unidos. “Todavía me queda el grato sabor de lo grande que era, actuando”, dijo a NP25TV en 2015. Respecto al momento que el estadounidense lanzó la reversión de “Somos novios”, el mexicano guardaba ese recuerdo como uno de los “más bellos que tengo en la vida mía”.

Y, por último, declaró:

—Que Elvis Presley haya grabado una canción mía, independiente de cuál fuera, hace que la ame con toda mi alma.