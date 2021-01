Danny Boyle dirigirá serie sobre los Sex Pistols

Danny Boyle, el director británico conocido por cintas como Trainspotting, Slumdog Millionaire, Steve Jobs y Yesterday, tiene entre manos un nuevo proyecto: una serie sobre los Sex Pistols.

La banda lidera por John Lyndon a.k.a. Johnny Rotten, y conocida por el polémico bajista Sid Vicious, verá su historia en pantalla de la mano de FX y BBC a través de 6 episodios.

La producción estará basada en Lonely Boy, el libro de memorias de Steve Jones, guitarrista de la banda; y será titulada Pistols.

“Imagínese irrumpir en el mundo de The Crown y Downton Abbey y gritar sus canciones y su furia por todo lo que representan”, dijo Danny Boyle por medio de un comunicado publicado por The Guardian.

“Es el punto de detonación de la cultura callejera británica donde los jóvenes comunes y corrientes subieron al escenario y descargaron su furia y su moda, y todos tenían que mirar y escuchar y todos le temían o los seguían”, añadió el cineasta.

Frank Cottrell Boyce está a cargo del guión junto a Craig Pearce, y en el elenco ya fueron confirmados Maisie Williams de Game of Thrones, quien interpretará a Jordan y Toby Wallace como Steve Jones.

John Lydon será interpretado por Anson Boon, un actor emergente con roles en cintas como 1917 y Shadowplay.

Pistols será emitida por FX en asociación con BBC, y la producción comenzará el 7 de marzo de 2021.

De acuerdo a una reseña de Observer, las memorias de Steve Jones son “a menudo tremendamente divertida”, pero con “muchos momentos de conmoción”, específicamente en los momentos en que habla de abuso sexual, negligencia materna y un período en un centro de detención.

John Lydon, en tanto, no se ha referido a este anuncio. En 2019, rechazó autorizar una biopic de Sex Pistols realizada por Starlight Films. “Para evitar dudas, esta película no estaría autorizada, no sería oficial y no estaría respaldada por Sex Pistols”, tuiteó el músico.

Si bien la directora, Penelope Spheeris, estuvo en conversaciones con Lydon, dijo a Pitchfork en 2015 que era poco probable que sucediera.

“Simplemente no sé si tiene la mentalidad para hacerlo. Lo amo, y creo que cambió el mundo, especialmente el mundo de la música, pero él estaba sufriendo lo mismo que yo, llegas a cierta edad y dices, ‘¿Cuál es mi identidad?’ ¿Cuál es la identidad de Johnny Rotten? El nacimiento del punk, los Sex Pistols. Quieres hacerlo bien y creo que John tiene miedo de hacerlo bien”, dijo Spheeris.