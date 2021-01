Revive los shows de Katy Perry, New Radicals y Foo Fighters en la investidura de Joe Biden

Fueron varios los aspectos mencionados respecto a la ceremonia de investidura de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como Vicepresidenta.

Está la ausencia de Donald Trump, la decisión de llenar con banderas los lugares usualmente ocupados por personas -por el contexto pandemia-, la vestimenta de Michelle Obama y del senador Bernie Sanders, y tantos otros pormenores.

Pero en cuanto a lo artístico, destacan el poema “The hill we climb” por parte de Amanda Gorman de 22 años, la poeta más joven en participar de tal acto; la interpretación de Lady Gaga del himno de Estados Unidos, y Jennifer López cantando “This land is your land” y “America, the beautiful”.

Si bien Gorman, Gaga y López estuvieron en el momento más relevante de la ceremonia -el juramento por parte de Biden y Kamala-, las presentaciones para celebrar el cambio de mando continuaron a lo largo del día.

Una de las más comentadas y alabadas fue la de Katy Perry, quien en un traje blanco interpretó su hit de 2010, “Firework”, con un gran show pirotécnico en el National Mall.

“Estoy orgulloso de estar aquí”, dijo Bruce Springsteen a.k.a. The Boss. El cantante interpretó desde el Capitolio los temas “Land of Hope and Dreams” y “The Rising”.

Foo Fighters, por su parte, tocó su éxito de 2002 “Times like these”, una suerte de estandarte tras el año de pandemia.

Desde Miami, Florida, Jon Bon Jovi hizo una reversión del clásico de The Beatles “Here comes the sun”, de 1969, publicado en el álbum Abbey Road.

Otro momento esperado, tras varios anuncios en la prensa, fue la reunión de los New Radicals después de 22 años. Como era de esperar, su retorno fue con el tema “You get what you give”, a través del show virtual que se realizó.

Con el monumento a Abraham Lincoln de fondo, John Legend cantó “Feeling Good”. Una participación casi segura considerando el apoyo público que tanto Legend como su esposa, la modelo Chrissy Teigen, han dado a Biden -así como el repudio a Donald Trump-.