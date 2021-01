“Cuando pasa por Watergate, ¿se siente raro?”. Esa fue la pregunta que le hizo Larry King a Richard Nixon tras el escándalo político que precipitó su destitución y que probablemente define el estilo del icónico periodista estadounidense, dueño de un sello marcado por su interés en abordar aspectos cotidianos de las múltiples personalidades que pasaron por sus programas de televisión, web y radio.

Un hombre de tono afable, pero de mirada aguda y cuestionario perspicaz, consciente de que el periodismo en TV no sólo incluía rigor, concentración y empatía, sino que también cierto sentido del espectáculo y la imagen: sus gafas, sus corbatas llamativas, sus suspensores y sus camisas a medio abrochar marcaron su impronta y fueron replicadas por varias generaciones de periodistas a través del planeta.

Un hombre que, por lo demás, entrevistó a 50 mil personas, según el New York Times. El número contempla a presidentes de EE.UU. desde Richard Nixon en adelante, mandatarios internacionales, figuras de la música, del deporte, la cultura e, incluso, The Muppets. También hubo hasta expertos en ovnis. Todos tuvieron un espacio junto a King, porque al parecer su dogma era claro: cualquier figura de relevancia en un área específica de cobertura merece un diálogo serio y respetuoso, preguntas claras y bien confeccionadas.

Todo un legado -etiquetado ayer como “leyenda” por medios de Estados Unidos- que tuvo su adiós definitivo. Un comunicado difundido por Ora-Media, productora fundada por el presentador, informó el fallecimiento de King a sus 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. El periodista había estado internado desde Navidad debido a complicaciones de salud producto del Covid-19.

Pese a que el conductor seguía vigente a través de su programa web Larry King Now, con ocho temporadas al aire, siendo la última en 2020, su salud no gozaba del mismo éxito. En el año 2019 sufrió una apoplejía, sobrevivió a un ataque al corazón en 1987 y un cáncer al pulmón en 2017, por el que se tuvo que realizar una intervención quirúrgica. También venía saliendo de un 2020 que se llevó a dos de sus hijos, Andy King y Chaia King, quienes murieron en julio y agosto del pasado año por un ataque al corazón y cáncer al pulmón, respectivamente.

Dejar brillar a las estrellas

Lawrence Harvey Zeiger, su verdadero nombre, fue hijo de inmigrantes australianos y bielorrusos. Creció en Brooklyn y a temprana edad mostró interés por la comunicación, por lo que comenzó a trabajar como locutor de una radio local y comentarista deportivo. Nunca fue a la universidad.

Su consolidación como periodista vendría de la mano de su programa en CNN Larry King Live, el que comenzó en 1985 y que finalizó en 2010. Se trata de uno de los shows de mayor audiencia y duración de la cadena estadounidense y que en 1999 le hizo ganar un Emmy de Noticia y Documental.

Ese lapso profesional que inaugura a mediados de los 80 también coincide con la consolidación de un periodismo televisivo que se valió de los avances tecnológicos para mostrarse mucho más amplio y versátil, lo que tuvo como máximo ejemplo la cobertura de la guerra del Golfo en 1990-1991 en CNN, en la que King también fue partícipe desde EE.UU. Tras su salida de la televisión, el presentador continuaría su trabajo a través de la web.

”No soy confrontacional, no estoy ahí para golpear a los invitados. Hago buenas preguntas, escucho las respuestas, hago un seguimiento”, explicaría King al programa estadounidense The Young Turks en 2014. No le interesaba parecer un intelectual, algo que podía evidenciarse en el modo sencillo de llevar el programa. Brazos sobre la mesa, sin preparar la entrevista o sin contar con una preparación previa, King cosechó también un estilo cercano, aunque fue uno de los puntos que le pasaron la cuenta en varias oportunidades.

En 2007, en entrevista con Jerry Seinfeld, protagonista de la exitosa serie noventera Seinfeld, King preguntó si el cómico había terminado su programa voluntariamente o si había sido cancelado. Sorprendido, el actor contestaría: “Fui el programa más visto en televisión, Larry. ¿Sabes quién soy?”. Ese mismo año, en entrevista con Paul McCartney y Ringo Starr, el periodista llamaría George a Starr, confundiéndolo con el fallecido guitarrista de The Beatles.

Pero el reconocimiento de múltiples personalidades evidencia la huella que deja en el mundo de la televisión. El primer ministro ruso, Vladímir Putin, dedicó algunas palabras para King a través de su portavoz. Allí destacó su gran profesionalismo. Así también el fundador de CNN, Ted Turner, declaró en un tuit: “Si alguien me preguntó cuáles son mis mayores logros profesionales en la vida, uno es la creación de CNN, y el otro es la contratación de Larry King”.

De Sinatra a Putin: las figuras que pasaron por King

Cuando Sinatra le confesó su miedo (1988)

Uno de los momentos favoritos del presentador. Allí, Frank Sinatra juró por el alma de su madre que aún sufría pánico escénico al momento de presentarse.

La llamada de O. J. Simpson (1995)

En medio de un programa el exjugador de fútbol americano llamó al periodista para contar su versión de los hechos en el juicio que se desarrolló en su contra en 1995.

El ascenso de Vladímir Putin (2000 y 2010)

Meses después de llegar al poder Putin se entrevistó por primera vez con King para repetirlo 10 años más tarde como un líder consolidado en el mundo.

Allá en el rancho grande con Hugo Chávez (2009)

Con una canción de Jorge Negrete, el fallecido Presidente Chávez recibió a King, quien fue el último periodista de CNN en entrevistarlo.