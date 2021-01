A los 39 años muere Jeanette Maus, la actriz de Resident Evil 8

Así lo confirmó su pareja, Dusty Warren, el pasado lunes a través de su cuenta de Facebook: “Con el corazón destrozado, pero agradecido les informo que Jeanette Maus falleció anoche debido a complicaciones del cáncer. Estoy muy triste, pero también muy orgulloso de ella. Luchó muy duro, con optimismo, inspirándome a mí y estoy seguro que a muchos de ustedes”, decía el comunicado.

El mundo gamer está de luto tras el deceso de la talentosa actriz que le dio vida a una de las brujas de Resident Evil. Lamentablemente la intérprete no gozaba de una buena salud, ya que además del cáncer de colon, también padecía la enfermedad de Crohn y dio positivo para Covid-19. Motivo por el cual inició una campaña en GoFundMe, para poder cubrir sus gastos médicos.

Si bien fue muy reconocida gracias a su voz, también actuó y colaboró en películas como, My effortless brilliance (2008), Frayed (2009), Your Sister’s Sister (2011), My Fiona (2019), y Charm city kings (2020). Además daba clases en una escuela de teatro en West Hollywood.

“La talentosa actriz ayudó a traer varios personajes diferentes, incluidas nuestras brujas, al mundo de Resident Evil Village. Nuestros corazones están con su familia y seres queridos”, fue el mensaje que compartió Capcom, la empresa japonesa que distribuye el juego, a través de su cuenta de Twitter.