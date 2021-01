Hermanas de sangre: cinco afroamericanas por el Oscar

En los tiempos del ex presidente Donald Trump, es decir en cualquiera de los cuatro años anteriores, un grupo de amigos que alguna vez peleó el honor y la gloria en Vietnam decide retornar al lugar de los hechos y las balas. Pero no van en busca de aquellos valores tan ubicuos, sino que de algo mucho más profano y concreto: oro enterrado en algún ex campo bélico. Tal vez, a la pasada, puedan cultivar otra vez aspiraciones morales y le rindan un homenaje a un quinto camarada, al comandante que murió con las botas puestas en el funesto Vietnam.

Este quinteto de personajes le da título a Cinco sangres (en inglés Da 5 Bloods), el largometraje de Spike Lee que este miércoles fue elegido Mejor película del año 2020 por el National Board of Reviews (NBR), el organismo crítico más antiguo y tradicional de Estados Unidos. Con una red de votantes en todo ese país y compuesto por académicos, críticos y estudiosos de cine, el NBR ha sido considerado históricamente uno de los indicadores tempranos de las obras que luego serán nominadas y ganaran premios Oscar. Algunas de las películas elegidas en años anteriores por este grupo fueron El irlandés de Martin Scorsese, Green Book de Peter Farrelly y Mad Max: Fury Road de George Miller.

El logro de Cinco sangres fue doble, pues además Spike Lee se llevó la distinción a Mejor director. Pero además la cinta con Delroy Lindo y Chadwick Boseman fue una de las 10 mejores del año seleccionadas por el American Film Institute (AFI) este lunes 25 de enero. El organismo de la industria hollywoodense también es un buen termómetro de la llamada temporada de premios y en esta ocasión la mitad de sus elegidas son trabajos de realizadores afroamericanos o relacionados con la comunidad negra.

Es todo un hito en la historia del cine estadounidense y parece ser una coda lógica tras un año donde además de la pandemia y la salida de Trump, el movimiento de protestas Black Lives Matter fue uno de los catalizadores de la agenda política norteamericana.

Cinco sangres es una historia de fraternidad en tiempos de guerra y es también la crónica de la experiencia afroamericana en el campo de batalla y en el de la paz, siempre en desventaja. La cinta contiene la penúltima actuación de Chadwick Boseman, el recordado protagonista de Pantera negra que murió a fines de agosto pasado a los 43 años.

Precisamente su actuación final anima la cinta La madre del blues, largometraje de George C. Wolf basado en la obra teatral de August Wilson y que también fue incluido entre los 10 mejores de la lista AFI. La historia se inspira en hechos reales y se interna a fines de los años 20, específicamente en la vida de la cantante de blues Ma Rainey (Viola Davis), una de las primeras intérpretes del género, en el Chicago de aquella época. Los conflictos raciales y la relación con su banda, y en particular con el trompetista Levee Green (Chadwick Boseman) son los centros de esta película, ampliamente aclamada por la crítica.

Otro de los largometrajes mencionados en la lista AFI es Una noche en Miami, de la directora y también actriz Regina King, suerte de respuesta afroamericana de Amazon Prime a los dos anteriores, que están disponibles en Netflix. Escrito por el dramaturgo Kemp Powers a partir de su propia obra teatral, el filme recrea la noche de febrero de 1964 en que Cassius Clay (aún no era Muhammad Ali) ganó su primer título mundial en Miami y se reunió junto al líder afroamericano Malcolm X, el cantante Sam Cooke y la estrella del béisbol Jim Brown. La cinta se estrenó en el último Festival de Venecia con muy buena recepción y da cuenta de la influyente relación del malogrado Malcolm X (fue asesinado en 1965) con las figuras de la comunidad negra.

El mismo Powers Kemp es también el co-autor del guión de Soul, la exitosa cinta de Pixar, sobre un profesor y músico de jazz en Nueva York. El filme es el primero de Pixar con un protagonista afroamericano y está también en la lista de la AFI, en este caso como única opción animada.

El organismo además incluye a Judas and the Black Messiah, trabajo de Chaka King que reconstruye la traición a Fred Hampton, líder de los Panteras Negras que en 1969 fue asesinado tras una delación de su camarada y al mismo tiempo informante del FBI William O’Neal. Es la única de las mencionadas que aún no se estrena en el país, y en Estados Unidos debutará en febrero en la plataforma de HBO Max.

Tanto Judas and the Black Messiah como Soul también fueron mencionadas en el top ten que el propio National Board of Review dio a conocer el miércoles. Aunque las preferencias al Oscar que se entrega a fines de abril aún es dominado por la cinta Nomadland de Chloe Zhao (sobre los estadounidenses golpeados por la crisis económica del 2008), el contingente de películas afroamericanas luce cada vez mejor aspectado en esta temporada de premios.