“Cine pandémico”: ¿nace un nuevo género de películas y series grabadas en plena era Covid?

Linda y Paxton están cerca de vivir un quiebre luego de años de convivencia. Además de los reproches y los sinsabores de la rutina, afuera el mundo está a punto de vivir su peor pandemia en un siglo. Un escenario que termina obligando a la pareja a pasar más tiempo juntos del que imaginaban. También a, contra todo pronóstico, planear un robo en dupla.

Comedia romántica, pero también drama de atraco, Locked down es una de las últimas ficciones en adoptar al coronavirus en su trama en un mundo que aún padece el remezón de la enfermedad. Su guionista, Steven Knight (el creador de Peaky Blinders y escritor de Locke y Spencer, de Pablo Larraín), imaginó la trama durante el último invierno, conversó con el director Doug Liman y, a las seis semanas, ya estaban en el set con Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor.

Las críticas han tratado con tibieza al filme (lanzado en la plataforma HBO Max hace un mes), pero más allá de lo valiosa o no de la propuesta, la cinta es fiel representante de una oleada de películas y series que en tiempo récord se han situado durante la llegada del Covid-19. Knight defendió la búsqueda en entrevista con The New York Times señalando que frente a la situación actual “intentas darle sentido de alguna manera, o buscas un lado positivo”.

Con mayor apuro y peor recepción, Songbird imaginó en forma de thriller que la pandemia todavía afecta al mundo en 2024, cuando el Covid-19 mutó a Covid-23. Una trama pesimista –producida por Michael Bay– sobre dos adolescentes enamorados que se ven separados en medio del caos de la enfermedad.

También oscura pero siendo más certera, la película In the Earth le inyectó psicodelia y terror a una realidad que alude al coronavirus pero sin ser explicita. El director británico Ben Wheatley (Rebeca) la grabó en secreto durante un par de semanas y la estrenó en el último Festival de Sundance, desatando comentarios que la compararon con Aniquilación, de su compatriota Alex Garland.

Algo inquietante también tenían los cortometrajes dirigidos por Maggie Gyllenhaal y Antonio Campos para Homemade, la serie de Fábula y Netflix que reunió a 17 realizadores grabando historias en el encierro. Pero la colección también dio paso a las risas, con los pequeños filmes que elaboraron Paolo Sorrentino y Pablo Larraín.

De hecho, quizás el terreno donde se han desarrollado de manera más fértil las ficciones sobre el Covid es en la comedia. La serie Staged, que protagonizan David Tennant y Martin Sheen, ya tiene dos temporadas en la BBC y no para de sumar invitados estelares, desde Samuel L. Jackson hasta Judi Dench. Se mantiene inédita en Latinoamérica, pero dado su éxito parece inminente que su historia –sobre dos actores en medio del confinamiento– arribe a alguna plataforma.

Una que tiene asegurada una ventana es The bubble, la comedia con la que Judd Apatow hará su primera cinta para Netflix, en la que convocó a Pedro Pascal, Karen Gillan y David Duchovny. Se comienza a filmar durante estos días y se ríe de uno de los puntos más complejos para la industria: cómo grabar un largometraje en medio de una pandemia mundial.

¿Llegará en un momento en que el mundo con Covid nos pueda generar algún tipo de risa? ¿Hablará más sobre Hollywood que sobre la enfermedad? Respuestas aún sin responder.

Más claro parece ser el enfoque que le dará Michael Winterbottom a su miniserie sobre Boris Johnson, situada en los primeros días de manejo del coronavirus del primer ministro y con Kenneth Branagh en el rol principal. Una mirada que parece inevitable tenga una dosis de acidez y crítica política. Aunque ni Hollywood pueda anticipar el desenlace de la pandemia.