Festival de los robots: el debut sin retorno de Daft Punk en Chile

Para el año 2006 los integrantes de Daft Punk ya habían alcanzado la estatura de superhéroes del pop y la electrónica, por lo que el anuncio de su debut en Chile, en septiembre de aquel año, revolucionó al público local y al ciberespacio criollo.

Por ese entonces, el dúo integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo ya ocultaba sus rostros detrás de cascos robóticos y contaba con tres discos: Homework (1997), Discovery (2001) y Human after all (2005). Y aunque este último no tuvo la repercusión y el impacto de sus antecesores, el grupo ya contaba con suficiente cantidad de éxitos y seguidores en el mundo para embarcarse en su primera gira planetaria, la que a la postre terminaría siendo la única: Alive 2006 / 2007, el tour global que partió en abril de ese año en el Festival de Coachella (California) y que meses después aterrizaría en Sudamérica.

Por esos mismos días, la dupla incursionaba en el cine con el estreno de su primera película, Daft Punk’s Electroma (2006), que tuvo su premiere en el Festival de Cannes. Los músicos ya tenían experiencia dirigiendo sus propios videos pero este fue su primer trabajo audiovisual a gran escala, con un largometraje que es considerado de culto -fue proyectado en los cines de París en marzo de 2007- cuyas imágenes esta mañana monopolizaron las redes sociales, ya que fueron usadas por los franceses para armar un clip (Epílogo) en el que confirmaron, en su estilo, el fin de su carrera - al menos como Daft Punk- tras 28 años de trayectoria.

FILE PHOTO: France's electronic music artists Daft Punk perform during the Santiago Urbano Electronico Festival in Santiago November 2, 2006. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

Un anuncio que revaloriza aquella noche del 2 de noviembre de 2006, en la primera de dos jornadas del festival Santiago Urbano Electrónico (SUE), en Espacio Riesco. Una velada consagrada a la electrónica que comenzó a las 20.00 horas con el grupo local Marciano, acompañados de la cantante Nicole, quienes estuvieron media hora en el escenario creando ambiente para luego darle entrada a DJ Shadow. La aparición del californiano causó furor: era uno de los números más esperados y su presentación tuvo muy buena química con el público, cargada al hip hop de vanguardia y furiosos beats.

El plato fuerte de la noche, por supuesto, fue Daft Punk, que entró con la canción “Robots rock”. Los franceses aparecieron sumergidos dentro de una pirámide, junto a un juego de luces e imágenes repartidas en tres pantallas gigantes, generando un paisaje futurista y envolvente.

La dupla robotizada continuó desplegando una serie de hits como “Technologic”, “One more Time”, “Da Funk”, “Face to face” y “Around the world”, derrochando elegancia, talento y sinergia total con la audiencia. De hecho, el cierre, para algunos fue abrupto, dejando a algunos asistentes con la sensación de que el dúo no se había despedido definitivamente. Pero la fiesta ya había terminado.

Fue, finalmente, la única y última visita del dúo al país. Y como parte de un festín musical -organizado por DG Medios- cuyas entradas iban desde los $18.000 hasta los $30.000 pesos. Cifras bastante más económicas si se comparan con los precios de cualquier festival de este tipo en la actualidad realizado en Chile con artistas extranjeros.

FILE PHOTO: Musicians Thomas Banglater and Guy-Manuel de Homem-Christo of Daft Punk pose at the world premiere of the film "TRON: Legacy" in Hollywood, California, December 11, 2010. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

El evento continuó dos días después y con un menú nada despreciable, protagonizado por los Beastie Boys, Tiro de Gracia, Chancho en Piedra y C-Funk. Si bien el espectáculo no contó con todos los artistas de su símil argentino de aquel año, el BUE -por donde también pasaron Patti Smith, TV on the Radio y Yeah Yeah Yeahs-, su impacto vuelve a resonar con el anuncio de los franceses.

A pesar del rumor que surgió con el vídeo “Alive 2017”, donde aparecían unas supuestas “coordenadas” en la descripción que daban pistas sobre un nuevo tour -al menos según diversos usuarios de Reddit, quienes aseguraron se trataba de las ciudades que iban a visitar para su nueva gira-, las expectativas sólo quedaron en eso: finalmente no hubo otra gira mundial de Daft Punk ni un reencuentro de los franceses con sus seguidores nacionales.