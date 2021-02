De la chilena Piola a la saga Karate Kid: Las novedades de Netflix para marzo

Series

Los Irregulares (26/3/2021)

En la Inglaterra del siglo XIX, un grupo de inadaptados trabaja para resolver crímenes sobrenaturales a instancias del Dr. Watson y su compañero Sherlock Holmes.

Sky Rojo (19/3/2021)

Mientras huyen de un proxeneta y los suyos, tres mujeres se embarcan en un loco y salvaje viaje en busca de libertad. De los creadores de La casa de papel.

¿Quién mató a Sara? (24/3/2021)

Tras pasar 18 años en prisión, Álex busca vengarse de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara para salvar su reputación.

Haunted: Latinoamérica (31/3/2021)

Personas reales cuentan sus propias historias de fantasmas en esta serie de terror; sus encuentros con lo sobrenatural y lo paranormal se recrean vívidamente.

Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3 (19/3/2021)

Durante una temporada 2020 acortada por la pandemia, Hamilton, Verstappen y otros pilotos conducen con un único objetivo en mente: llegar primero a la bandera a cuadros.

The One (12/3/2021)

Una científica descubre la manera de encontrar la pareja perfecta mediante una prueba de ADN y crea un innovador servicio. Pero nada será tan simple como parece.

Paradise PD: Parte 3 (12/3/2021)

Los policías poco honorables de Paradise se ven envueltos en chantaje, robo de esperma, intimidación a un local de donas y otros inenarrables delitos.

La casa flotante (9/3/2021)

Los músicos y amigos Fynn Kliemann y Olli Schulz dedican dos años muy duros a devolverle su antiguo esplendor al hogar del cantante Gunter Gabriel.

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica (17/3/2021)

Esta serie sobre crímenes reales relata el infame caso del político belga Bernard Wesphael, acusado de asesinar a su esposa en 2013.

El reino perdido de los piratas (15/3/2021)

En esta serie documental, los verdaderos piratas del Caribe saquean los tesoros del mundo y forman una república sorprendentemente igualitaria.

Boda o hipoteca (10/3/2021)

Una organizadora de bodas y una agente inmobiliaria compiten para conquistar los corazones de parejas que deben elegir entre una casa soñada o una boda de ensueño.

Millennials: Temporada 3 (25/3/2021)

Un grupo de millennials afronta las presiones de la madurez y lidia con una variedad de problemas, como el desempleo y el engaño.

Moxie (3/3/2021)

Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo de su escuela.

Películas

¡Hoy sí! (12/3/2021)

Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

Lavaperros (5/3/2021)

Cuando un narco en decadencia se niega a saldar su deuda con un advenedizo, solo una reserva oculta puede salvar a sus hombres. Justo la que acaba de hallar el jardinero.

Akelarre (11/3/2021)

País Vasco, 1609. Para posponer su ejecución, un grupo de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat.

Piola (12/3/2021)

Las vidas de tres inadaptados adolescentes chilenos confluyen tras recurrir al hiphop y la amistad verdadera para hacerse lugar en una sociedad profundamente desigual.

El campamento de mi vida (26/3/2021)

En este inspirador musical, un adolescente da un salto de fe y asiste a un campamento de verano. Nunca imaginó que allí encontraría el amor y su lugar en el mundo.

Sin hijos (19/3/2021)

Por fin encuentra al amor de su vida, pero a ella no le gustan los niños. Así que su hija de 9 años se hace pasar por hermana... ¿qué podría salir mal?

Un viaje pesado (26/3/2021)

En esta comedia de cámaras ocultas del productor de El abuelo sinvergüenza, dos amigos se embarcan en un viaje plagado de bromas que vuelven loco a cualquiera.

Centinela (5/3/2021)

De regreso en su casa tras una traumática misión de combate, una soldado altamente capacitada emplea tácticas letales para encontrar al hombre que agredió a su hermana.

Karate Kid (1/3/2021)

Daniel LaRusso, acosado por bravucones en la escuela, se entrena con un maestro de las artes marciales y termina aprendiendo mucho más que defensa personal.

Karate Kid II (1/3/2021)

El campeón de karate Daniel LaRusso y el Sr. Miyagi viajan a Okinawa, donde Miyagi visita a su padre moribundo y revive sus sentimientos por un antiguo amor.

Karate Kid III (1/3/2021)

Este capítulo de la saga muestra a Daniel LaRusso defendiendo su título en un ajuste de cuentas con un antiguo rival, el siniestro maestro de Cobra Kai, John Kreese.

Sexy por accidente (2/3/2021)

Después de una caída en el gimnasio, una joven insegura se despierta rebosante de autoestima y comienza a ver la vida, la belleza y el amor desde una nueva perspectiva.

La noche del demonio: La última llave (1/3/2021)

La psíquica Elise Rainier, acosada por sus recuerdos, regresa al hogar de su niñez en Nuevo México para enfrentar sus miedos, lo que despierta el mal oculto en su pasado.

Baile caliente (31/3/2021)

Mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill, “Baby” Houseman, una joven de 17 años, se enamora del liberal instructor de baile del lugar.

Johnny English 3.0 (13/3/2021)

Después de que un hacker deja expuestos a todos los agentes encubiertos del Reino Unido, un peculiar exespía enemistado con la tecnología sale del retiro para atraparlo.

Los ilusionistas 2 (1/3/2021)

Con un nuevo miembro en el equipo, los cuatro jinetes usan sus poderes de ilusión en una estafa que implica a un magnate y a un revolucionario dispositivo tecnológico.

Un ninja en Beverly Hills (1/3/2021)

Un huérfano bonachón y torpe criado por ninjas viaja a Beverly Hills con la misión de ayudar a una mujer a investigar a su sospechoso novio.

Documentales y especiales

Seaspiracy: La pesca insostenible (24/3/2021)

Un cineasta que ama la vida marina hace un registro del daño que el ser humano causa a los océanos y destapa una siniestra conspiración mundial.

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones (3/3/2021)

En esta extraordinaria historia de un crimen real, el ambicioso engaño de una meticulosa mente maestra se torna macabro y sacude hasta los cimientos a una iglesia global.

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. (17/3/2021)

Este documental investiga al cerebro detrás del fraude que logró que hijos de ricos y famosos ingresaran en prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Biggie: I Got a Story to Tell (1/3/2021)

Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama.

Nevenka: Breaking the Silence (5/3/2021)

Esta docuserie analiza el histórico juicio celebrado en España en 2001, cuando la concejal Nevenka Fernández acusó al alcalde Ismael Álvarez de acoso sexual.

Last Chance U: Basketball (10/3/2021)

En esta cancha del este de Los Ángeles, un entrenador con fuertes convicciones lidera un equipo de jóvenes que espera desarrollar todo su potencial universitario.

RebellComedy: Raus aus`m Zoo (16/3/2021)

Los comediantes de RebellComedy hablan sin filtro sobre confusiones de identidades, la vida como el chico gracioso y una curiosidad sobre ciertas estrellas de mar.

Connected (1/3/2021)

El DJ argentino Hernán Cattáneo, conocido por ser pionero en la música house, se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires en compañía de una orquesta sinfónica.

Es personal (15/3/2021)

Este documental analiza cómo las activistas movilizaron a millones para que participaran en la Marcha de las Mujeres tras la investidura presidencial de Trump en 2017.

Niños y familia

Waffles y Mochi (16/3/2021)

Los curiosos amiguitos Waffles y Mochi viajan por nuestro maravilloso mundo para explorar comidas y costumbres y, de paso, aprender a cocinar con ingredientes frescos.

Fabuloso vocabulario: Temporada 5 (2/3/2021)

Franny, Bailey, Kip, Lulu y Tilly te esperan para aprender nuevas palabras y lecciones de vida en español y en mandarín con divertidas canciones y muchos bailes.

Los fantasmas de la ciudad (5/3/2021)

¡Conoce al Club Fantasma! Sus aventuras los llevan a todos los rincones de L. A., donde entrevistan fantasmas, resuelven problemas y aprenden sobre la historia local.

Los Octonautas y el Cinturón de Fuego (30/3/2021)

Cuando unos volcanes entran en erupción y desatan una serie de desastres en el océano, los Octonautas deben unir fuerzas para salvar a sus amigos marinos.

Country Comfort (19/3/2021)

Una joven cantante de música country encuentra a la banda que buscó toda su vida al aceptar un empleo de niñera en una familia más que talentosa.

StarBeam: Temporada 3 (9/3/2021)

¡StarBeam está de regreso! Junto con su familia y sus cómplices favoritos, nuestra superheroína se enfrentará a todos los villanos que intenten crear problemas.

Las travesuras de Peter Rabbit (31/3/2021)

Entre personajes reales y animados, el pícaro Peter Rabbit se enfrenta a un nuevo rival en su eterna batalla por los vegetales del jardín del Sr. McGregor.

La casa con un reloj en sus paredes (22/3/2021)

Un huérfano, su tío hechicero y su excéntrica vecina deben encontrar el reloj que se oculta tras las paredes de su mansión antes de que alcance su fatídico objetivo.

Anime

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie (4/3/2021)

Australia está asolada por los kaijus. Dos hermanos que abordan un jaeger en busca de sus padres encuentran aliados, nuevas criaturas y oscuros personajes.

B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión (18/3/2021)

Cuando secuestran a Keith y un amigo del pasado de Koku reaparece, el Asesino B vuelve a la acción y todos terminan en una conspiración que involucra a la corona.

DOTA: Sangre de dragón (25/3/2021)

Después de encontrarse con un dragón y una princesa que tiene una misión, un Caballero Dragón se adentra en un mundo mucho más grande del que hubiera podido imaginarse.