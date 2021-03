The Crown y Nomadland se impusieron como los triunfadores de los Globos de Oro 2021

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2021, instancia en la que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood elige a las mejores series y películas del último año.

En un periodo marcado por una pandemia que aún nos aqueja, la premiación sería, al menos, diferente.

Tina Fey y Amy Poehler fueron elegidas por cuarta vez como anfitrionas, pero en esta oportunidad, estuvieron en escenarios diferentes: Tina en Nueva York y Amy en Los Angeles. Juntas condujeron un evento televisado que tuvo invitados presenciales y otros a través de videollamada.

Drama

De la extensa lista de nominados, hubo una producción que, sin lugar a dudas, fue la gran ganadora de la jornada. La serie The Crown, fue la que se llevó la mayor cantidad de premios por su cuarta temporada.

La producción de Netflix creada por Peter Morgan, introdujo en sus más recientes episodios a la Primera Ministra Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, y Diana Spencer, encarnada por Emma Corrin.

Ambas fueron galardonadas como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, respectivamente, sumándose al Globo de Oro que recibió Josh O’Connor por su trabajo como Príncipe Charles, y el premio a Mejor serie dramática.

En cuanto a los filmes, a diferencia de The Crown, no hubo ninguna historia que se llevara una gran cantidad de premios, pero sí hubo una en particular que brilló en las principales categorías. Nomadland fue elegida como Mejor Película, y también fue reconocido el trabajo de su directora Chloé Zhao.

La cinta basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder, sigue a una mujer interpretada por Frances McDormand, quien tras perderlo todo decide vivir como una suerte de nómada moderna.

Zhao debutó como directora en 2015 con Songs My Brothers Taught Me, pero ha sido gracias a Nomadland que ha recibido los principales reconocimientos de su emergente carrera: León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, Premio del Público en el Festival de Toronto y ahora dos Globo de Oro.

Comedia

Como era de esperarse, Schitt’s Creek nuevamente fue la gran galardonada de las series, recibiendo Globo de Oro tanto a Mejor Comedia, como a Mejor Actriz para Catherine O’Hara. Eugene Levy fue derrotado por Jason Sudeikis y su papel comoTed Lasso en la serie homónina.

La historia de una familia acostumbrada a la buena vida de lujos y fama, que se ve completamente alterada al caer en la ruina; ha sido todo un acierto del medio canadiense CBC.

Ahora, en las cintas, Sacha Baron Cohen -quien también se postulaba en actor de drama por El juicio de los 7 de Chicago, fue reconocido por Borat 2 en dos categorías: Mejor Actor y Mejor película.

La secuela de su exitosa comedia de formato mockumentary, llevó a Baron Cohen a recorrer Estados Unidos en la era de Trump, burlarse de republicanos, poner en ridículo algunas de las costumbres estadounidenses, e incluso tender una trampa a Rudy Giuliani.

Menciones especiales

No podemos dejar de mencionar a otras grandes producciones galardonadas durante la jornada.

Soul, por ejemplo, fue la representante de los filmes animados, la que se adjudicó dos galardones: Mejor película animada por parte de Pixar y Mejor banda sonora para Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

La serie Gambito de Dama, en tanto, también recibió dos premios. El primero para su actriz protagónica, Anya Taylor-Joy (quien también fue nominada a Mejor Actriz de comedia por su trabajo en el filme Emma), y Mejor miniserie.

La elegida como Mejor Película extranjera fue Minari, una cinta que provocó controversia respecto de su postulación al ser estadounidense, pero narrada en coreano. La historia fue dirigida y escrita por Lee Isaac Chung, y sigue la vida de una familia surcoreana que intenta triunfar en el Estados Unidos de la década de los 80.

Un momento emotivo que se vivió durante la ceremonia, fue el anuncio de la categoría Mejor Actor de película dramática. Un premio que fue asignado póstumamente a Chadwick Boseman -fallecido el 28 de agosto de 2020- por su papel en Ma’ Rainey Black Bottom, y que fue recibido por su esposa, quien dio un sentido discurso: “Yo no tengo sus palabras. Pero tenemos que tomarnos los momentos que sean necesarios para celebrar a quienes amamos (…) Amor, lo lograste”.