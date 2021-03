“Era un músico muy versátil”: el mundo del jazz chileno frente al legado que deja Cristián Cuturrufo

Diversas reacciones ha generado en el mundo musical la muerte del trompetista Cristián Cuturrufo, a los 48 años.

Rodrigo Recabarren: “Le entregaba trabajo a otras personas”

El baterista, residente en Nueva York, cuenta al teléfono con Culto cómo fue que conoció a Cuturrufo y cómo fue que el trompetista impulsó su carrera, una faceta en que el coquimbano destacó, pues fue un activo gestor de eventos musicales. “Conocí a Cuturrufo en 2012, en el Festival de jazz de Las Condes, cuando yo tocaba en la banda de Melisa Aldana. Gracias a él, tuve mi primera gira por Chile con mis propios proyectos, en 2013. Me contrató porque me escuchó tocar, ese tipo de persona era. Me decía: ‘Si tienes otros proyectos, lo que sea que tengai, te apaño’”.

Sobre el aporte del trompetista al jazz en Chile, es categórico en destacarlo como gestor: “Va mas allá de cómo tocaba la trompeta. Él era una figura importante en oportunidades de trabajo, era un gestor, alguien que le entregaba trabajo a las otras personas. La parte fundamental de las giras que hice con él se paraba gracias a los festivales que Cuturrufo programaba”, agrega.

Moncho Pérez: “Tenía su propio sonido”

Un nombre eximio dentro de las baquetas nacionales del jazz es el de Moncho Pérez. Recibe la llamada de Culto, y se explaya sobre el trompetista, con quien compartió una buena parte de su carrera.

“Como músico, extraordinario, impresionante -dice Pérez-. Además de ser un tremendo trompetista, con un tremendo sentido del humor, su música era así. En uno de sus discos, que se llama Puro Jazz, fuimos a grabar unos temas con él, en el estudio de Daniel Lencina hijo. No hubo ni ensayo, en la grabación nos pusimos de acuerdo y salió a la primera toma. Jamás ensayábamos, siempre tocábamos. Parecía un músico que llevaba muchos años tocando, tenía temas antiquísimos, de los años 30, se los conocía todos. Era muy fácil tocar con él, eso no se puede hacer con todos los músicos”.

Pérez agrega: “Era un músico muy versátil, tocaba todos los estilos, cumbia, cueca, música bailable. Generalmente en las giras era una risa eterna, nunca lo vi deprimido, él siempre estaba arriba”.

Y sobre todo, el baterista hace hincapié en un punto importante: “Destaco que tenía un sonido muy particular, tenía una influencia como de Gillepsie, pero a temprana edad tenía su propio sonido, eso no es fácil en la carrera de un músico”.

Pedro Greene: “Le ponía humor a la música”

El baterista, quien tuvo un fugaz paso por Los Tres reemplazando a Francisco Molina, fue uno de los músicos que compartió con Cuturrufo en sus últimos días. Junto al bajista Jorge Campos, formaban un trío con el cual tuvieron presentaciones online, e incluso, tocaron de manera presencial en el restorán Kahuin, el pasado 12 de marzo en la comunidad ecológica, de Peñalolén. Una semana exacta.

“Estoy seguro que ese fue el último show que dio el Cutu -cuenta al teléfono- porque tres días después tuvo su crisis de salud. Fue un show presencial, en las terrazas, al aire libre, con separación de personas, mascarillas, con todo el protocolo correspondiente”.

Además, en diciembre del 2020 compartieron en una gira por Egipto. “Fue estupenda, fuimos con el trío Campos-Cuturrufo-Greene. Nos llevó la embajada de Chile, fuimos a El Cairo, hicimos 4 presentaciones, hicimos unas clínicas con la orquesta filamónica de El Cairo. Les dimos unas clínicas de jazz y de música chilena, y compartimos con los músicos de allá. Fue una experiencia formidable para nosotros, conocer esa tierras, tocar allá en época de pandemia, habían aforos controlados. La atención de los funcionarios de la embajada chilena fueron muy muy amables con nosotros. Fue una gira maravillosa”.

Y se detiene en un punto: “Para qué decirte la relación entre nosotros, los músicos, en la convivencia, somos muy amigos, nos queremos mucho”.

Incluso, el trío realizó una serie de presentaciones online, al alero de la municipalidad de Las Condes, con la cual, Cuturrufo organizaba el Festival de Jazz de la comuna. “Hicimos varios shows, algunos a fin de año 2020 y otros a principio de año. El último show online lo grabamos en el centro cultural de Las Condes, fue producido por la municipalidad de Las Condes, de la cual Cuturrufo participaba en el festival de jazz de Las Condes. Cutu tenía una gran colaboración, a nivel de gestor con la municipalidad”.

Greene también se detuvo en las cualidades musicales del trompetista. “El Cutu tenía una gran formación técnica y cultural en el jazz, en la música popular y, en la música docta. Era un tipo que tenía una formación muy amplia respecto a lo que es la conceptualidad y lo que es el mundo de la música. Él se dedicó sobre todo al jazz y a la música popular, en un espectro que iba desde los Viking 5 hasta un montón de agrupaciones de música popular y de jazz”.

Añade: “Era compositor, tenía un sonido, una técnica y una capacidad de expresión muy desarrollada, tenía un oído maravilloso, era ingenioso, le ponía humor a la música. Conocía el jazz standar, la tradición del jazz, pero era muy osado también en meterse en zonas de creatividad pura. Era un músico muy completo, y que tenía como plus su personalidad, su carácter, con un carisma muy fuerte, proyectaba mucha simpatía, era carismático y empático, a la gente la hacía sonreír inmediatamente, proyectaba alegría. La verdad es que era un personaje entrañable”.

Finalmente, también se refirió a su labor como productor de eventos culturales. “Fue un gestor cultural muy fuerte, tenía asociaciones con municipalidades, universidades, centros culturales a lo largo de todo Chile. Dinamizó el ambiente”.

Otras voces

Otros músicos también se manifestaron en redes sociales. Por ejemplo, Manuel García, quien señaló: “Nuestro amado Cuturrufo, nada es ya lo mismo sin ti. Queda la resonancia de tu música como una verdad dulce, misteriosa y eterna en nuestras almas”.

También, Francisco Molina, el exbaterista de Los Tres. “Con profunda tristeza en mi corazón te escribo Cristian Cuturrufo hermano de Armas, descansa en Paz. Tu espíritu estará siempre en nuestros corazones y pensamientos. El sonido continua. Salud! por uno que nunca dejó caer el groove. Mis sinceras condolencias a la Familia...”.

El músico Nano Stern también señaló: “Vaya un abrazo enorme para la familia y la tribu del maestro Cuturrufo. Hoy es un día muy triste para la música chilena. A cuidarse, por favor”.

También el cantautor Fernando Ubiergo se refirió brevemente a la noticia. “Cuturrufo .. Adios amigo”.

Joe Vasconcellos también expresó su pesar. “Quisiera expresar mis mas sentidas condolencias a la Familia Cuturrufo por la partida de Cristian y agradecer a la vida haber podido conocerlo y disfrutar de su inigualable sonido y talento! Hasta encontrarnos, Cutu!”

Otra voz que se manifestó en Twitter, fue la de Cecilia, la incomparable. “Que dolor saber que ha partido #Cuturrufo tremendo músico y excelente persona. Mi abrazo fraterno a su familia y amigos. Lo siento en el alma”.