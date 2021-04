La productora local que reabrió los shows en Colombia: “Esto se podría haber implementado en Chile”

Mientras en Chile el alza de contagios por Covid-19 alcanza sus máximos históricos y todas las actividades se reducen nuevamente a lo que las autoridades definen como estrictamente esencial, otros países, algunos bastante más atrasados en sus procesos de vacunación, comienzan a probar nuevas fórmulas para tratar de reactivar a la música en vivo o, derechamente, para aprender a conciliar la presencia del coronavirus con las actividades masivas por los próximos meses.

Así, hace poco más de una semana, un concierto del grupo Love of Lesbian en Barcelona daba la vuelta al mundo, al ser el primer recital con distanciamiento social, testeo y trazabilidad que se realiza en España desde la irrupción de la pandemia. Las autoridades de California, en tanto, anunciaron recientemente que desde el 15 de este mes se permitirá realizar espectáculos musicales, deportivos y teatrales en determinados recintos cerrados.

En medio de este panorama destaca también el caso colombiano, que la semana pasada volvió a los shows masivos bajo techo con las primeras funciones de Chavela por siempre Vargas, un espectáculo que a través de la música, el teatro y la danza reconstruye la vida y obra de la legendaria artista mexicana. Un show que reunió a cerca de 6 mil espectadores en sus primeras presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá -las funciones continúan hasta este sábado 10-, marcando la reapaertura de los eventos en ese país y con un grupo de promotores chilenos como protagonistas de la operación.

Foto: Reuters

Se trata de Bizarro, la productora local a cargo del Festival de Viña, el festival de Las Condes y diversos shows con foco en el pop latino que en la última década la transformaron en uno de los mayores operadores del rubro a nivel local, con un alcance que en los últimos años se ha expandido a Perú y Colombia. Fue en la capital de este último país donde la semana pasada la compañía pudo materializar el plan que aún no logra concretar en Chile: un espectáculo a gran escala con distanciamiento social, aforo reducido y diversas medidas de prevención -como cámaras termográficas en los accesos y un sistema de ventilación bioclimática-, que según ha recogido la prensa de ese país no sólo animó a otras productoras colombianas a retomar sus operaciones, sino que además establece un hito pionero para la industria sudamericana.

“Era todo un experimento, porque no se había hecho en ningún lado y fue un éxito, la gente fue, las funciones han estado casi todas llenas. Y ha funcionado bien. Se logró demostrar que si uno hace las cosas de forma ordenada, respetando los aforos, se pueden echar a andar los espectáculos, tal como se ha hecho con los centros comerciales y los aviones”, sintetiza Alfredo Alonso, director de Bizarro, sobre una propuesta que ha encontrado eco en la audiencia colombiana y ha traspasado fronteras, llegando incluso a la pauta de noticieros de Pakistán.

“Es un paso importante. La gente tuvo una buena experiencia, se fue contenta y se demuestra que aparte de la salud física hay un tema de salud mental que también hay que cuidar, después de estar un año y tanto encerrado. La gente se reía, lo disfrutaba, se paraba a aplaudir, sin salir nunca de su espacio. Pero se notaba que tenían ganas de salir un rato. Y eso que Colombia está mucho más atrás en el tema de las vacunas que nosotros”, destaca el promotor, que con su compañía alcanzó a realizar un par de eventos durante la (breve) reapertura de los espectáculos en Chile a fines del año pasado: un ciclo de música al aire libre en las terrazas del Movistar Arena santiaguino y un concierto de su grupo Aleste en el teatro Nescafé de las Artes.

“En ese sentido, Alonso subraya la disposición que encontraron de parte de las autoridades colombianas para poder llevar a cabo el proyecto, al tiempo que desliza críticas hacia las prioridades que se han establecido en Chile durante la epidemia. “Esto se podría haber implementado en Chile junto con los restoranes, los malls y muchas otras cosas. De hecho, hay mucho más distanciamiento en este diseño (del espectáculo) que en un mall o un cine. Creo que acá el tema del espectáculo no estaba en la agenda. Y en Colombia sí lo estaba, porque es un país mucho más musical. El apoyo de las autoridades a la música siempre ha sido grande, no por nada la gran escuela de la música pop y urbana moderna hoy es Colombia”, señala.

Foto: Reuters

“Acá se podría haber hecho junto con los malls y los aviones, pero no era prioridad. Lo que nosotros hicimos fue llevar todo esto a Colombia y junto a nuestros socios de allá demostrar que sí se podía hacer”, agrega.

¿Qué lecciones deja esta experiencia en Bogotá, así como lo realizado en Barcelona, para una posible reapertura de eventos en Chile en los próximos meses?

España es un escalón más allá. Yo creo que a nosotros todavía nos falta para eso y sería más cauto al pensar en hacer algo así en Chile, por el proceso que estamos viviendo ahora. Pero como lección nos deja que la música, el teatro, el espectáculo es tan prioritario como los restoranes y los shopping. Es una fuente laboral como cualquiera de las otras. Y que nosotros no tenemos ningún problema en cerrar como ahora, pero cuando todo el resto vuelve nosotros también deberíamos volver. Sobre todo cuando se plantea algo tan serio y profesional, con distanciamiento.

En Chavela... hay músicos, actores, coreógrafos, bailarines. Entonces se trató de dar una señal de que todas las áreas del espectáculo y el entretenimiento necesitan y pueden volver. Y te insisto, no queremos pasar por sobre nadie, pero no queremos quedar detrás de nadie tampoco.

¿El musical de Chavela Vargas ha tenido efecto expansivo en la cartelera colombiana? ¿Ha impulsado otros eventos?

Si te fijas ya están anunciando otros eventos, están anunciando a Fito Páez (mayo 2021), por ejemplo. Pero nadie se animaba a anunciar, y una vez que nosotros hicimos esto el resto se está empezando a animar. Si alguien no da el primer paso, es difícil.

¿ Cuál es la proyección para la cartelera chilena? Si bien estamos en el peor periodo de la pandemia, ¿cree que podría hacerse algo similar a lo de Colombia en el segundo semestre de 2021?

Yo creo que nosotros a fines de julio ya deberíamos estar con la inmunidad de rebaño. Y si bien los números han estado complicados, también se ha notado que los adultos mayores y los que ya están vacunados han bajado muchísimo. O sea la vacuna está dando resultado y los contagios se están dando entre quienes no han sido vacunados. Yo creo que de julio en adelante debiera poder empezar a hacerse cosas, bien cuidadas, con distanciamiento. Y ojalá nosotros pudiésemos volver cuando el resto vuelva. Si es solo tener la la misma oportunidad de otros rubros.

¿Hay planes de reactivar el ciclo Abre Santiago por esos días?

Sí, Abre Santiago es una opción. Estaba súper cuidado y manejado, es algo que debió haber podido seguir funcionando y no se pudo. Pero yo creo que a partir de julio uno debiese empezar a ver aforos limitados, en arenas y otros teatros. Hemos demostrado varias veces que se puede hacer. Y nos da un poco de impotencia a veces que quedemos siempre últimos en la fila.

¿Cómo se proyecta el verano 2022? ¿Habrá Festival de Viña?

Debiera ser un verano normal. A no ser que aparezca alguna cosa que cambie los planes, debiera ser un verano normal. Todavía no te puedo decir sobre ningún festival en particular, porque no ha se ha confirmado ninguno, pero estamos igual en conversaciones con todos. Nosotros por nuestro trabajo siempre estamos en conversaciones con artistas, pero lo interesante es que ahora ya todos están pensando en volver, algo que no pasaba hace un mes.