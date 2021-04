Nomadland triunfa como Mejor película en unos Oscar marcados por lo atípico y la diversidad

Pese a la pandemia, a la postergación de la ceremonia, al cambio de locación, los Oscar ya están aquí. La 93° edición de los Premios de la Academia arranca con Mank como la más nominada y con Nomadland como la principal favorita, después de cosechar los mayores galardones de la temporada.

Maite Alberdi, Sergio Chamy y Marcela Santibáñez, representando a El agente topo y su nominación a Mejor documental, también arribaron al Union Station de Los Angeles, donde transcurrirá la mayor parte de la ceremonia.

El equipo del filme chileno se une a una “película”, como describió la organización esta vez al evento. Regina King arranca como la primera presentadora y, luego de una extensa introducción a cada nominado, anuncia el primer Oscar: Mejor guión original para la actriz y directora Emerald Fennell por Promising young woman.

Florian Zeller alza su premio en París, Foto: AP Photo/Lewis Joly, Pool

El padre, en tanto, celebra el premio a Mejor guión adaptado, en reconocimiento al coguionista Christopher Hampton y el director Florian Zeller, quien adaptó su propia obra de teatro.

En el tercer galardón de la noche, el danés Thomas Vinterberg festeja el primer Oscar de su carrera, por Mejor película internacional, para Another round. El cineasta de La celebración recuerda a su hija fallecida y celebra a su protagonista, Mads Mikkelsen, en un extenso discurso. Al contrario de su regla habitual, la Academia no parece estar limitando el tiempo de los agradecimientos.

El británico Daniel Kaluuya llegaba como gran favorito y finalmente se impone en la categoría de Mejor actor de reparto. Su versión de Fred Hampton en Judas and the Black Messiah arrasó en las principales premiaciones en los últimos meses.

Primeros Oscar de esta edición para Netflix. La compañía batió su propio récord de nominaciones (36) y tiene varias cartas en las principales categorías. Es a través de La madre del soul que la compañía empieza fuerte, al obtener las distinciones a Mejor maquillaje y peinado, y Mejor diseño de vestuario.

Chloé Zhao arrasó en la temporada de premios y confirma sus credenciales. La cineasta detrás de Nomadland se convierte en la segunda mujer en ganar el premio a Mejor director, después de Kathryn Bigelow en 2010. La realizadora evoca un poema que aprendió en su natal China junto a su padre y cita algunas líneas: “La gente al principio es completamente buena”.

Riz Ahmed aparece como presentador para anunciar el reconocimiento a Mejor sonido, que da como triunfador al equipo de su propia película, Sound of metal. Entre los ganadores están tres mexicanos, Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc.

En las categorías de cortometrajes la Academia celebra a dos títulos de fuerte contenido político y social. Como Mejor corto de ficción galardona a Two distant strangers y como Mejor corto animado a If anything happens I love you (Netflix).

Pixar se impone por 11° ocasión en Mejor largometraje animado: Soul, del director Pete Docter, gana ante una competencia que incluía a Wolfwalkers, en la que trabajó el animador chileno Víctor Paredes. “No teníamos idea cuánto nos enseñaría el jazz sobre la vida”, dice el cineasta y máximo jefe de Pixar.

Dana Murray y Pete Docter celebran su Oscar por Soul, junto a Reese Witherspoon. Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Colette, del director Anthony Giacchino, se queda con el galardón a Mejor corto documental, por su historia de una mujer que vuelve al campo de concentración nazi en que asesinaron a su hermano.

Finalmente, la categoría de Mejor documental, en la que El agente topo hizo historia como el primer filme chileno de ese género en obtener una nominación. El triunfo es para Mi maestro el pulpo (Netflix), que se consolidó como favorito en los últimos meses y era la carta más segura según los medios de EE.UU.

Tenet, ninguneada de los reconocimientos principales, se apodera del galardón a Mejores efectos visuales. Es el tercer filme de Christopher Nolan en ganar en la categoría, después de El origen y Interstellar.

En Mejor actriz de reparto se cumplen los pronósticos: Youn Yuh-jung triunfa por su rol en Minari, su primer papel en EE.UU. Bromea con la sorpresa de haber conocido a Brad Pitt, asegura que por hoy perdona a los que pronuncien mal su nombre y le dedica sentidas palabras al director del largometraje, Lee Isaac Chung. También vuelve a mostrarse contrarias a las premiaciones y elogia a sus colegas.

Mank apunta a que se quedará lejos de los diez premios a los que aspiraba, pero al menos no se irá con las manos vacías de la Union Station. La cinta de David Fincher es reconocida como Mejor diseño de producción, en distinción a su estupenda recreación del Hollywood de los años 30 y el complejo mundo del guionista Herman J. Mankiewicz.

El galardón a Mejor fotografía parecía que se lo disputarían entre Joshua James Richards (Nomadland) y Erik Messerschmidt (Mank). Halle Berry revela que el ganador es este último, por el filme en blanco y negro del director de El club de la pelea, que ahora llega a dos estatuillas.

Sorpresa en Mejor montaje: Sound of metal triunfa en una de las categorías más importantes de los premios “técnicos”. La última ganadora de Mejor película que también se llevó este galardón fue Argo en 2013, pero de todos modos era uno de los reconocimientos que los pronósticos apuntaban a que podía ir a manos de Chloé Zhao y Nomadland.

El productor y actor Tyler Perry se lleva unas de las mayores ovaciones de la noche. Aprovecha sus minutos sobre el escenario -tras obtener un premio honorífico- para dedicar un discurso anti odio y proclive al diálogo.

Soul llega a su segunda estatuilla de la mano de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, creadores de la banda sonora original de la película. Batiste se apodera del discurso completo al conseguir el primer Oscar de su carrera; para el líder de Nine Inch Nails y su socio es el segundo después de La red social.

La cantante H.E.R., galardonada en los últimos Grammy, alza el reconocimiento a Mejor canción original. Fight for you, su composición para Judas and the Black Messiah, vence a una competencia que incluía a Laura Pausini y Diane Warren, eterna nominada pero nunca ganadora de la estatuilla.

El In Memoriam es presentado por la actriz Angela Bassett y se honra a una constelación de estrellas, desde Olivia de Havilland hasta Ennio Morricone y Sean Connery. El segmento termina con Chadwick Boseman, actual nominado por La madre del soul y el hijo de Bassett en Pantera Negra.

Tradicionalmente, el Oscar a Mejor película es la estatuilla con la que cierra la ceremonia. Pero en los Premios de la Academia del año de la pandemia nada es como de costumbre. Hasta ahí llegan las sorpresas, porque festeja Nomadland, gran favorita después de triunfar en los premios de los sindicatos de directores y productores y en los Bafta y Globos de Oro. Chloé Zhao le da paso a Frances McDormand, quien invita a los asistentes a que vean el filme en la pantalla más grande que encuentren y decide terminar con un aullido.

Hay tercer Oscar a Mejor actriz para McDormand. La actriz vuelve a subir al escenario para recoger la misma estatuilla que obtuvo antes por Fargo y Tres anuncios por un crimen.

Y en la mayor sorpresa de la noche, Anthony Hopkins (El padre) derrota a Chadwick Boseman. El actor logra su segundo galardón de la Academia de su carrera, pero insólitamente no está presente en ninguna de las locaciones de la transmisión. Cierre enrarecido para un año que estuvo muy lejos de ser normal.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari

Mejor diseño de vestuario

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Mejor guión adaptado

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor guión original

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor cortometraje animado

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Mejor cortometraje de ficción

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Mejor documental

Collective

Crip Camp

El Agente Topo

My Octopus Teacher

Time

Mejor cortometraje documental

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

Mejor sonido

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Mejor diseño de producción

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Mejor montaje

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor fotografía

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Mejores efectos visuales

Love And Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor maquillaje y peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Mejor película animada

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor canción original

Judas and the Black Messiah - “Fight for You”

The Trial of the Chicago 7 - “Hear My Voice”

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga - “Husavik (My Hometown)”

The Life Ahead - “Io Sì (Seen)”

One Night in Miami - “Speak Now”

Mejor actor

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Mejor actriz

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Mejor dirección

Another Round - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloé Zhao

Promising Young Woman - Emerald Fennell

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7