Crítica de discos de Marcelo Contreras: un estallido que va desde Guided by Voices hasta Royal Blood

Royal Blood - Typhoons

Hace 20 años los dúos como The White Stripes y The Black Keys eran la última esperanza del rock, aferrados al pasado y la mínima expresión instrumental para alargar la agonía. Los británicos Royal Blood -apenas el bajo/voz de Mike Kerr y los tambores de Ben Thatcher-, gozan de un prestigio bien ganado por sus dos primeros álbumes y un número aplastante en directo, como lo demostraron en Lollapalooza Chile en 2018. Con un set básico de batería y un bajo propulsado con efectos, rockean duro.

Tras sesionar con Josh Homme en 2019 donde surgieron canciones como el excelente single Boilermaker, un combo espeso y pistero que integra este tercer álbum, sacaron una lección del líder de Queens of the stone age: nada de limitantes en el estudio. El resultado es lo mejor que han hecho, música bailable, cachonda y pesada sin perder frescura, con cierto encanto new wave. Mike Kerr dibuja mejores melodías y estribillos vestidos de ambigüedad glam y tono sugerente. Typhoon es como la versión rock del Future nostalgia (2020) de Dua Lipa. Porque los riffs pueden ser bailables.

Gojira - Fortitude

Cuando Black Sabbath fundó el heavy metal, el mundo fue definido como un sitio violento y siniestro. Desde entonces, miles de bandas reinterpretan esa mirada. Algunas recurren a la fantasía, otras a la historia, mientras Gojira pone en perspectiva batallas reales. El planeta es un desastre ambiental y hay motivos suficientes para insubordinarse cuando el sistema falla afectando a la gente. Fortitude explora estos asuntos con nuevas expresiones. No solo está el death metal sumergido en la técnica más ligada a los detalles en la composición y el sonido que el virtuosismo (con la excepción del fenomenal baterista Mario Duplantier), sino que la arquitectura progresiva respira en direcciones como el rock de estadio, el stoner y los ritmos tribales. El sello gutural alterna con voces más limpias en tanto las citas a clásicos como Metallica, Meshuggah, Sepultura y Killing Joke estilizan la influencia sin necesidad de calco.

Gojira reitera su posición de élite junto a Mastodon, Ghost y Opeth en la elaboración de un metal enriquecido y menos prejuicioso.

Guided by Voices - Earth man blues

Entre 1993 y 2019 Tool editó cinco discos. En el mismo periodo, incluyendo ocho años de inactividad, Guided by voices publicó 24. La ciencia no debería perder el tiempo analizando por qué Ozzy Osbourne y Keith Richards han sobrevivido, sino explicar la productividad de Robert Pollard (63), con más de 2400 canciones firmadas. No sólo impresionante el número, sino que el estándar de calidad es siempre consistente.

En este trigésimo tercer título de los verdaderos monarcas del indie, Pollard ha rescatado material descartado en la última década para elaborar una especie de ópera rock basada en su infancia con remitente a The Who, una de las influencias más evidentes en su trayectoria.

Como suele ocurrir en GBV domina la síntesis. Abundan los cortes con un par de minutos, y caben 15 temas en poco más de media hora. Earth man blues se despacha rápido, urgente y atemporal irradiando energía, ingenio guitarrero y una fe inquebrantable en el power pop. Sigue siendo extraordinaria e inigualable la trayectoria de este grupo donde entran y salen miembros en torno a Robert Pollard, un genio musical honesto y vibrante.