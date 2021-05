Chicago suma un nuevo festival para su reapertura a los eventos masivos

Estados Unidos se acerca a paso firme hacia una cierta “normalidad” en medio de la pandemia. La semana pasada, las autoridades sanitarias de ese país informaron que se permitirá a las personas vacunadas contra el Covid-19 prescindir de la mascarilla y de la distancia social -tanto en lugares cerrados como entre multitudes-, mientras, en paralelo, comienza a tomar forma una cada vez más amplia cartelera de conciertos y festivales masivos para los próximos meses.

El estado de Illinois y específicamente la ciudad de Chicago llevan la delantera en este punto, con una serie de eventos multitudinarios y al aire libre programados para el verano boreal. Una lista a la que hoy se sumó el Pitchfork Music Festival, espectáculo fijado para el 10, 11 y 12 de septiembre en el Union Park de Chicago, con entradas ya a la venta.

Entre los artistas anunciados están St. Vincent, Angel Olsen, Kim Gordon, Erykah Badu, Fiery Furnaces -con su primer show en una década-, Phoebe Bridgers, Ty Segall Flying Lotus, Thundercat y Cat Power, entre otros.

Los organizadores señalaron que, por ahora, se ajustarán al protocolo Covid-19 de Chicago y se mantendrá a los asistentes actualizados a medida que cambien las regulaciones federales, estatales y locales. Si el festival se pospone o reprograma debido al coronavirus, quienes hayan comprado entradas podrán conservar sus pases o solicitar un reembolso.

La semana pasada, en tanto, se anunció también para septiembre una nueva edición de Riot Fest, espectáculo programado entre el 17 y 19 de ese mes en Douglass Park, con artistas como Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Devo, Faith No More, Run the Jewels, Vic Mensa y Pixies.

En paralelo, medios como Variety aseguran que Lollapalooza Chicago ya cuenta con el permiso de las autoridades de la ciudad para llevar a cabo la edición 2021 del festival, a partir del 29 de julio, en el que será uno de los primeros grandes festivales masivos del mundo que regresa con capacidad completa en medio de la pandemia.

Si bien los organizadores del evento aún no se refieren a estas versiones, la prensa especializada de Estados Unidos señala que el anuncio oficial se realizará por estos días, en una señal concreta de avance y reapertura para la música en vivo a nivel planetario.