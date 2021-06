The Many Saints of Newark: ve aquí el primer adelanto de la esperada precuela de Los Soprano

The Many Saints of Newark, la esperada película que funcionará como precuela de la aclamada serie de mafiosos ítaloamericanos Los Soprano, reveló su primer adelanto. Se trata del primer contenido que se libera en 14 años en torno al universo de la serie, que emitió la primera de sus seis temporadas en 1999.

Escrita por David Chase, autor de la producción original, la cinta tiene como protagonista a Michael Gandolfini (The Deuce) en el papel de Tony Soprano, una versión joven del icónico personaje interpretado por su padre, el fallecido actor James Gandolfini, quien obtuvo tres premios Emmy por su rol del líder de la mafia de Nueva Jersey antes de su muerte en 2013, a causa de un ataque cardíaco.

El elenco de la película incluye también a Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti (el padre de Christopher); Jon Bernthal como Giovanni “Johnny Boy” Soprano; Corey Stoll como Junior Soprano; Vera Farmiga como la madre de Tony, Livia Soprano; Billy Magnussen como Paulie “Walnuts” Gualtieri; John Magaro como Silvio Dante además de Leslie Odom Jr., Michaela De Rossi y Ray Liotta en papeles que aún no han sido revelados.

La película de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures está ambientada en 1967. Según la descripción oficial de la producción la trama gira en torno a un “joven Anthony Soprano, que está creciendo en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre justo cuando los gánsteres rivales comienzan a levantarse y desafía el control de la todopoderosa familia criminal DiMeo sobre la ciudad cada vez más devastada por las razas”.

“Atrapado en los tiempos cambiantes está el tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, que lucha por manejar sus responsabilidades profesionales y personales, y cuya influencia sobre su impresionable sobrino ayudará a convertir al adolescente en el todopoderoso jefe de la mafia al que vendremos más adelante: Tony Soprano“, agrega el adelanto oficial.

The Many Saints of Newark debutará en octubre en cines de Estados Unidos y 31 días después en la plataforma de HBO.