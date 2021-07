El momento crítico de las salas de cine en Chile: hay solo dos funcionando en Punta Arenas

La pantalla grande en Chile se fue a negro en marzo de 2020 y, salvo una pequeña ventana de tres semanas de reapertura durante el verano, se ha mantenido lejos del esplendor del que alguna vez gozó. Después de la cifra récord que se alcanzó en 2019, en que se superaron los 29 millones de espectadores, los complejos se han mantenido cerrados en pandemia, desatando una crisis que hasta ahora ignora sus alcances.

Primero, en octubre, fueron las cadenas de cines las que emitieron una declaración en que alertaron que “la industria cinematográfica está en peligro”. La mañana de este miércoles fue el turno de las principales distribuidoras del país, que expusieron las razones por las que advierten un “abandono con el sector y la ausencia de políticas efectivas”, en cuestionamiento a las pautas de la autoridad, que sólo permiten el funcionamiento de los cines de fase 2 en adelante. A su juicio, en un contexto en que las salas han vuelto en gran parte del mundo y Latinoamérica aplicando una serie de protocolos, hoy en Chile se vive “un cierre injustificado”.

Nathalie Emmanuel y Vin Diesel en Rápidos y Furiosos 9. Foto: Giles Keyte/Universal Pictures

“Me ha tocado hablar con distribuidores de España, Inglaterra, Rusia y Latinoamérica, y nadie puede entender lo que está pasando en Chile. A raíz de tanto comentario de los pares de afuera, decidimos mandar esta declaración comunicando la evidencia”, señala Carlos Hansen, presidente de BF Distribution, sobre un texto en que detallan las medidas sanitarias que se aplican en el medio. “Por trazabilidad no se ha consignado un solo brote en una sala cinematográfica”, reza el texto, que también advierte “una situación financiera crítica que podría llevar al cierre definitivo”.

“Era una industria que crecía año tras año, y probablemente nos quedaríamos cortos con cualquier cálculo (de la crisis) que hagamos ahora. El impacto es mucho más amplio que lo que uno podría simplificar en cantidad de tickets vendidos”, explica Patricio Fuentealba, gerente de ventas de Cinecolor Films, distribuidora en Chile de Disney y una de las cuatro compañías que firman la declaración. “Tenemos que seguir operando igual como si la industria llevara de nuevo 29 millones de espectadores en el año, y eso no está siendo así”, agrega, apuntando al pago de patentes y otros ítems no se han pausado pese al impacto de la pandemia.

El ejecutivo recuerda las cifras de este periodo en 2019 para ilustrar el golpe de la crisis: entre junio y julio se vendieron 9 millones de entradas, cuando en cartelera estaban películas como Toy story 4 y Spider-Man: Lejos de casa. En cambio, actualmente en el país operan sólo dos salas, ambas en Punta Arenas: Cine Star y Sala Estrella. En esos lugares Cinecolor ha podido estrenar Cruella y Raya el último dragón, dos títulos que se lanzaron en simultáneo en la plataforma Disney+ y en cines del mundo, y que eventualmente debieran saltar al resto de los complejos chilenos cuando se selle una reapertura más amplia.

Fuentealba confirma que el próximo viernes Black Widow arribará a los cines locales, “aunque tengamos una pantalla”. “La política de ahora en adelante es estrenar el mismo día con Estados Unidos, no hay chance de seguir aguantando”, señala el gerente de la distribuidora. El filme de Marvel con Scarlett Johansson debiera llegar a las otras salas del país a futuro (mientras en paralelo va a Disney+ bajo el formato Premier Access), al igual que ocurrirá a fin de mes con Jungle Cruise, la cinta de aventuras con Dwayne Johnson y Emily Blunt, en agosto con Free guy y en septiembre con Shang-Chi and the legend of the Ten Rings y con la película chilena Nahuel y el libro mágico.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en Jungle Cruise. Foto: Frank Masi. © 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

También hay otros títulos, como la ganadora del Oscar Nomadland y la cinta de terror The empty man, que no tienen el mismo nivel de prioridad, aunque su desembarco en la pantalla grande estará sujeto a la programación que defina cada cine. “Dependerá de la ciudad y del operador cinematográfico que esté en esa ciudad”, puntualiza Fuentealba.

El contingente acumulado de superproducciones y de filmes que han tenido un buen arrastre en la taquilla mundial es amplio. La más exitosa hasta ahora es Rápidos y furiosos 9, que pese a la crisis mundial acumula US$ 412 millones en recaudación globalmente. Debiera ser una de las primeras cintas en asomarse al circuito local, en compañía de la secuela de la película de terror Un lugar en silencio, la tercera parte de El conjuro, el musical En el barrio y la nueva cinta ligada a El juego del miedo, Espiral.

Son algunos de los títulos que podrían componer la cartelera luego del “llamado de auxilio que estamos haciendo como industria”. “Nosotros queremos que las películas lleguen a los cines, que es el ambiente donde la gente las disfruta más. Es una experiencia colectiva que hasta el momento es irreemplazable”, cierra.