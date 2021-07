Francisca Valenzuela y Camila Gallardo participan en un sorpresivo tributo latino a Elvis Costello

Elvis Costello no es precisamente un influenciador de las redes sociales ni un tuitero especialmente activo, pero a fines del mes pasado sorprendió a millones de personas cuando decidió defender a través de Twitter a Olivia Rodrigo, la última sensación del pop juvenil de la escena estadounidense, luego que un usuario identificado como Billy Edwards la acusara de plagiar a Costello. Según el denunciante, el riff de guitarra de Brutal, el primer tema del álbum debut de Rodrigo, es igual al de Pump It Up, el éxito del cantautor británico de 1978.

“Esto está bien para mí, Billy”, replicó Costello en la red de los 140 caracteres. “Así es cómo funciona el rock and roll. Tomas las piezas rotas de otra emoción y haces un juguete nuevo. Eso es lo que hice”, explicó el músico, quien aprovechó de deslizar que su tema en cuestión se inspiró en Subterranean Homesick Blues (1965) de Bob Dylan, y que este, a su vez, se basó en Too Much Monkey Business (1956) de Chuck Berry.

Si es que es así es cómo funciona el rock and roll es algo que Costello tiene claro hace décadas. Una máxima que, al parecer, sigue aplicando a sus 66 años, como deja de manifiesto su más reciente proyecto: un sorpresivo álbum tributo en español a su segundo disco, el clásico This year’s model (1978), curado por él mismo y con la participación en las voces de diversas figuras del pop y el rock latinoamericano, incluyendo al colombiano Juanes, el uruguayo Jorge Drexler, el argentino Fito Páez y el colombiano Sebastián Yatra, además de dos cantautoras chilenas: Camila Gallardo y Francisca Valenzuela, representantes locales de un singular proyecto anunciado la noche del jueves.

“Parte de la diversión de este proyecto es su naturaleza inesperada”, dijo Costello, consciente de lo atípico de su nueva aventura, de la que ya había dado algunas pistas en su intermitente actividad en redes sociales, posteando reseñas de This year’s model y la carátula del LP acompañada de frases en español. “Aunque creo que la gente de mi público que ha estado prestando atención ya está bastante acostumbrada a las sorpresas”, agregó sobre el disco, que saldrá el próximo 10 de septiembre y se titulará Spanish model.

Creado en conjunto por el solista inglés y el productor argentino Sebastián Krys -ganador de 18 premios Grammy-, la versión en español del emblemático primer disco que Costello grabó junto a su banda The Attractions, un clásico instantáneo de fines de los 70 que combinó melodías imborrables con actitud punk -y que consagró a su autor en la escena musical anglo-, incluye también a otros grupos, solistas y dúos del continente formados especialmente para el tributo, como Draco Rosa, Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego y Vega.

Anoche se presentó un primer adelanto, la mencionada Pump It Up -el track que abre el disco- a cargo de Juanes, mientras que Camila Gallardo versionará This Year’s Girl (rebautizada como La chica de hoy) y Francisca Valenzuela hará lo propio con Hand In Hand, junto a Luis Humberto Navejas, del grupo mexicano-estadounidense Enjambre.

Según informa el sello a cargo del lanzamiento, todas las letras de Spanish model serán en español y las 16 adaptaciones que traerá se basan en el material original del álbum, poniendo las voces de los invitados sobre las cintas master de 1978, mezcladas recientemente por el productor argentino.

28 DE FEBRERO DE 2019/VIÑA DEL MAR Camila Gallardo, durante la quinta noche de la versión 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019, realizado en el anfiteatro Quinta Vergara. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

“Cuando Costello y Krys comenzaron a pensar en artistas que encajarían bien, descubrieron que This Year’s Model era un disco importante para muchos artistas en el mundo pan-latino, pero que su verdadera naturaleza nunca se había apreciado por completo debido a la barrera del idioma. Reclutaron a muchos fans de Costello, todos ellos con carreras estelares y emocionados de participar y aportar sus propios estilos a la inmediatez e intensidad de las canciones originales, ayudando para crear una experiencia auditiva completamente nueva”, detalla la compañía discográfica.

“This Year’s Model trata sobre el deseo y cómo se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres y el control, especialmente con el control político sobre todos nosotros”, comentó Costello sobre el lanzamiento.

“No creo que haya nada con lo que alguien en otro idioma no se hubiera encontrado. Algunas de las letras pueden ser un poco oscuras porque utilizo modismos peculiares en inglés, pero constantemente me enamoro de los discos en otros idiomas en los que ni siquiera sé una o dos palabras de cortesía. A lo que respondes es a la humanidad, al orgullo, al dolor, a la celebración”, indicó.

Aquí el listado completo de los participantes y las canciones que cada uno interpretará en la versión en español del álbum.

1. No Action – Nina Diaz

2. (Yo No Quiero Ir A) Chelsea (I Don’t Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego

3. Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa

4. Pump It Up – Juanes

5. Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul

6. Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi

7. Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas

8. La Chica de Hoy (This Year’s Girl) – Cami

9. Mentira (Lip Service) – Pablo López

10. Viviendo en el Paraíso (Living In Paradise) – Jesse & Joy

11. Lipstick Vogue – Morat

12. La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler

13. Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra

14. Radio Radio – Fito Páez

15. Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago

16. Se Está Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega