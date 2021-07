Lorde y sus apuntes sobre la existencia: escucha el segundo sencillo de su nuevo disco

De cara al lanzamiento de su tercer disco, el próximo 20 de agosto, la artista neozelandesa estrenó Stoned at the nail salon, una composición de acento introspectivo que define como una reflexión “sobre el envejecimiento, la adaptación a la vida doméstica y el cuestionamiento de si has tomado las decisiones correctas”.