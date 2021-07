Woodstock 99 bajo la lupa: el documental de HBO que analiza el festival que terminó en caos

Con la ambición de emular el espíritu de 1969, los organizadores reunieron durante el verano de 1999 un cartel con Rage Against the Machine, Limp Bizkit, The Offspring y Creed. Su calamitoso desarrollo y final, con desmanes, detenidos y denuncias de violación, es sometido a examen en el filme Woodstock 99: Peace, love, and rage, que llegará a Chile tras su debut en EE.UU. este viernes.