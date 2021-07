Renegados, born in the USA: llega a Chile el libro que une a Obama y Springsteen

En los libros puede pasar cualquier cosa y algunas veces se dan uniones improbables, como la de un expresidente de los Estados Unidos con un cantante icónico de ese país. Eso ya es realidad con el anuncio de que el sello Debate publicará Renegados: born in the USA, la edición en español de un volumen que reúne las conversaciones que el dúo compuesto por Barack Obama y Bruce Springsteen ha sostenido en el podcast homónimo, disponible en Spotify.

A lo largo de estas charlas, ambos comparten historias exclusivas y reflexionan sobre la vida, la música y el amor que ambos sienten por Estados Unidos. Además, incluye fotografías inéditas de las colecciones personales de los autores y material de archivo que no se ha publicado nunca, incluidas las letras escritas a mano de Springsteen y los discursos anotados de Obama.

Al respecto, El Jefe, señaló: “Tuvimos conversaciones muy serias sobre el futuro de este país, el futuro de su gente y las fuerzas destructivas y corruptas que están intentando llevárselo todo por delante. Vivimos en un momento en el que es necesario estar más alerta que nunca, la historia nos está poniendo a prueba para que demostremos realmente quiénes somos. Las duras conversaciones que tuvimos sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser tal vez puedan servir como pequeña guía a algunos de nuestros conciudadanos”.

“Este es el momento para considerar seriamente quiénes queremos ser y qué tipo de país queremos legar a nuestros hijos -agregó el hombre de Dancing in the dark- ¿Dejaremos escapar de nuestras manos lo mejor de nosotros mismos o nos uniremos para enfrentarnos al fuego? En este libro no encontrarás las respuestas a esas preguntas, pero sí descubrirás un par de buscones que hacen todo lo posible para que empecemos a plantearnos mejores preguntas”.

Desde su verja, el exmandatario demócrata agrega: “Las conversaciones que Bruce y yo tuvimos en el 2020 son igual de urgentes hoy como lo eran entonces. Representan nuestro esfuerzo continuo por descubrir cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos contar una historia de Estados Unidos unificadora y conciliadora que sirva para cerrar la abismal brecha entre los ideales de este país y su realidad”.

La edición impresa llegará en castellano a Chile en noviembre, según confirmó esta mañana la editorial a cargo de su distribución.