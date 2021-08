Sex Pistols vs Sex Pistols: Johhny Rotten pierde un juicio contra sus excompañeros por el uso de su música en TV

El vocalista y líder de Sex Pistols, John Lydon, más conocido por su alter ego Johnny Rotten, perdió una batalla legal contra sus excompañeros de grupo, el guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook, luego de negarse a ceder el uso de la música de la histórica banda punk en la serie biográfica Pistols que el director Danny Boyle prepara para FX.

De acuerdo a lo establecido por un tribunal de Londres, ningún integrante de Sex Pistols tiene un veto sobre los derechos de licencia de su música, los que pueden otorgarse por mayoría de votos, según los términos de un acuerdo de 1988.

Con esta determinación, la serie biográfica sí podrá utilizar la música y los clásicos del conjunto inglés, autores de himnos de los 70 como Anarchy in the UK, Pretty vacant y God save the Queen.

Foto: FX

La serie, que se ha estado filmando durante la pandemia, es protagonizada por Anson Boon (1917) como Lydon y Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama) como el ex manager de la banda, Malcolm McLaren. Boyle dirige mientras Craig Pearce (Moulin Rouge) Y Frank Cottrell Boyce (Doctor Who) se encargaron del guión.

El abogado de Lydon argumentó en los documentos judiciales que la producción, inspirada en las memorias de Steve Jones, retrata al cantante de forma “hostil y poco halagadora”. Y aseguró que el citado contrato de 1988 nunca se había cumplido y, por lo tanto, era nulo.

Pese a esto, con el último dictamen de la justicia londinense, Jones y Cook ahora pueden licenciar la música de la banda para la banda sonora de Pistols, pese al veto de su excompañero.