El disco de la pandemia de Elton John reúne a Dua Lipa, Eddie Vedder y Gorillaz

El año pasado, como para la mayoría de la humanidad, guardaba otros planes para Elton John. El histórico músico inglés se encontraba iniciando una extensa gira de despedida de los escenarios, llamada Farewell Yellow Brick Road, pero en marzo todo se detuvo debido a la pandemia. El cambio en el libreto fue total y el cantautor aprovechó el encierro para grabar un disco a distancia con un extenso y vistoso listado de artistas invitados.

Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years y Young Thug son parte de The lockdown sessions, un álbum de colaboraciones grabadas de forma remota durante los últimos 18 meses que saldrá el 22 de octubre.

Según detalla un comunicado de su casa discográfica, “a medida que el mundo comenzó a cerrarse, se presentaron diferentes proyectos con artistas que Elton había disfrutado conociendo a través de su programa de Apple Music, Rocket Hour. Este álbum vio a Elton cerrando el círculo y volviendo a sus raíces como músico de sesión. Si bien no fue fácil grabar durante una pandemia, una forma completamente nueva de trabajar para Elton, se inclinó hacia el desafío con magníficos resultados”.

El proyecto, que tiene como primer sencillo Cold heart (PNAU Remix)’ con Dua Lipa, ya se puede reservar en el sitio oficial del británico.

“Mucho más que un simple álbum de colaboración, The lockdown sessions es una colección deslumbrantemente diversa de 16 pistas con 10 nuevas canciones inéditas que celebra la unión y ve a Elton colaborando con una gama incomparable de artistas que solo él podría reunir”, explica su sello.

“Lo último que esperaba hacer durante el encierro era hacer un álbum. Pero a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos puntuales”, declaró el propio músico. “Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse de forma remota, a través de Zoom, lo que obviamente nunca había hecho antes. Algunas de las sesiones fueron grabadas bajo normas de seguridad muy estrictas: trabajando con otro artista, pero separadas por mamparas de cristal. Pero todas las pistas en las que trabajé eran realmente interesantes y diversas, cosas que eran completamente diferentes a cualquier cosa por la que soy conocido, cosas que me sacaron de mi zona de confort a un territorio completamente nuevo”.

El listado de canciones del disco es el siguiente:

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly 4. Elton John & Charlie Puth – After All 5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom7. Elton John & Years & Years – It’s a sin (global reach mix)8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters9. Elton John & SG Lewis – Orbit 10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things 11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones 12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line 15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car 16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You