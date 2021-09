Seinfeld llega a Netflix: dónde ver nuestras comedias favoritas en el streaming

Dos años después de anunciar la compra de sus derechos en una cifra astronómica (cerca de US$ 500 millones a Sony), Netflix por fin podrá agregar a su catálogo Seinfeld. Las nueve temporadas de la ficción creada por Larry David y Jerry Seinfeld se integrarán el 1 de octubre a la biblioteca de series y películas de la plataforma en todo el mundo, reforzada con la exclusividad de uno de los mayores títulos de la historia de la comedia norteamericana. Durante un tiempo, Hulu y Amazon Prime Video la tuvieron en Estados Unidos y Latinoamérica, respectivamente, pero hace meses que no está disponible.

En el incesante juego de movimientos del streaming, esa adquisición de Netflix fue leída como una respuesta a la pérdida que sufrió con Friends, que por años fue una de sus licencias más preciadas, hasta que WarnerMedia dio el batatazo y pagó US$ 500 millones por contar con sus diez ciclos en HBO Max (cifra correspondiente sólo a EE.UU., no ha sido revelado cuánto canceló para exhibirla en todo el mundo). Una apuesta que luego le permitió reunir por primera vez a sus estrellas, en el especial estrenado este año.

Ante los recientes cambios de plataformas de emblemáticas (y ya finalizadas) comedias, aquí una guía para no perderse:

El Príncipe del Rap (HBO Max)

A través del propio Will Smith, ayer se anunció que el actor Jabari Banks será el protagonista de la nueva versión –con un giro dramático– de El príncipe del rap, realizada por el servicio de streaming Peacock y ambientada en el Estados Unidos actual. Independiente de cómo termine esa apuesta, siempre se podrán disfrutar de las seis temporadas de la comedia sobre el joven que viaja de Filadelfia a Los Angeles y que catapultó a la fama al protagonista de En busca de la felicidad. HBO Max también cuenta con el especial de reunión del elenco original, grabado y estrenado en 2020.

The Office (Amazon Prime Video, Paramount+)

Imitada pero jamás igualada, la comedia basada en el formato británico se puede ver en dos plataformas en Latinoamérica. Ambas cuentan con sus nueve temporadas, las protagonizadas por Steve Carell y las dos finales que padecieron su ausencia. Jamás es un mal momento para volver a Michael Scott y la excepcional galería de personajes de la papelera Dunder Mifflin.

The Big Bang Theory (Amazon Prime Video/ HBO Max)

Concluida hace dos años, la comedia geek por excelencia tiene un spin-off todavía al aire (Young Sheldon) y a una de sus estrellas en la cresta de la ola (Kaley Cuoco). Por ahora cuenta con doble domicilio en el streaming en Latinoamérica, ambas ofreciendo sus 279 capítulos. Sheldon, Penny, Leonard y compañía esperan en cualquier momento.

Parks and Recreation (Amazon Prime Video)

La excelente comedia creada por Greg Daniels y Michael Schur (cerebro y guionista de The office, respectivamente) se conserva tanto o más lúcida y divertida que en su momento de estreno. Desde Leslie Knope (Amy Poehler) hasta Andy Dwyer (Chris Pratt) o el Ron Swanson de Nick Offerman, todos los personajes ligados al pueblo de Pawnee son una delicia.

How I Met Your Mother (Amazon Prime Video / Star+)

La regularidad no fue uno de los fuertes de la serie que estuvo al aire entre 2005 y 2014, pero por arrastre es uno de los títulos ineludibles a la hora de hablar de las buenas comedias de los últimos 20 años. La química del elenco conformado por Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris intentará ser emulada por los protagonistas de How I met your father, la nueva versión que Hulu prepara con Hilary Duff en el rol central.

Modern Family (Netflix / Star+)

La comedia sobre Jay Pritchett y su parentela no emitió su temporada final en simultáneo con Estados Unidos. Tampoco su episodio final estrenado durante las primeras semanas de pandemia. A modo de casual compensación, dos plataformas cuentan con sus 250 capítulos, reconfortantes ante tiempos duros e inoxidables ante nuevos visionados.