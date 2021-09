Buenos Muchachos y el pulso musical de Scorsese

Hombre clave desde sus días como guitarrista y compositor de The Band, hace dos años el septuagenario Robbie Robertson soltó una frase que expresa con frecuencia –y en la intimidad de la creación– uno de sus colaboradores más habituales, Martin Scorsese: “Siempre y cuando no suene como música de película tradicional”.

Según el artista detrás de la música original de Toro salvaje (1980) y El Irlandés (2019), lo que quiso expresar el director no viene marcado por un afán de desprecio: “No es que él no sienta una gran admiración por las partituras de música clásica, sino que busca algo que retuerza las cosas y se meta dentro de ti de otra manera”.

En una entrevista de 2017, el compositor Howard Shore (El aviador) aportó una perspectiva adicional respecto al método utilizado por el cineasta para armar las bandas sonoras de sus cintas. “A veces vemos otros filmes, otros más viejos. También vemos mucho la película, cada pocas semanas la vemos sin importar la forma en la que se encuentre”, detalló.

La edad de la inocencia (1993).

Si el universo Scorsese se agrupara en una santísima trinidad, sus eslabones serían la montajista Thelma Schoonmaker, Robert De Niro y la música. Siempre la música. Una obsesión decantada en el sombrío trabajo póstumo de Bernard Herrmann (Taxi driver, 1976), en el épico disco Passion, autoría de Peter Gabriel para La última tentación de Cristo (1988), o en una admirable colaboración triple con Elmer Bernstein (Cabo de miedo, La edad de la inocencia, Vidas al límite).

Pero a la hora de escoger el más memorable filme en ese aspecto, Buenos muchachos probablemente es su pináculo cuando se trata de agrupar canciones contemporáneas como compañía y complemento de la trama. El reciente lanzamiento del vinilo del soundtrack de la película –por primera vez desde su estreno, en 1990– revive la artesanía detrás de incluir a The Rolling Stones, The Shangri-Las, Aretha Franklin, y artistas italianos como Mina y Giuseppe Di Stefano, como dupla perfecta de la monumental historia de mafia de Jimmy Conway, Henry Hill y compañía.

En ese filme Scorsese prescindió de la utilización de música incidental, pero usualmente su apuesta admite las creaciones de un compositor. Ocurrió con la infravalorada Después de hora (1985), su primera asociación con Howard Shore, cuyo trabajo se cruza con temas como Sevillanas, de Manitas de Plata, y Chelsea morning, de Joni Mitchell.

Después de hora (1985).

“Hay múltiples cortes musicales en ese filme que no tienen que ver los unos con los otros y, sin embargo, logran darle una vuelta al conjunto”, dice Christian Ramírez, crítico de Artes y Letras de El Mercurio, aunque para él su favorita a la hora de analizar los soundtracks de su obra es La edad de la inocencia, autoría de Bernstein, ya que “funciona por sí sola”.

Pablo Marín, crítico de cine de La Tercera, apunta a una característica que aplica a gran parte de la filmografía del director italoamericano. “Recortas una parte y es un clip, no porque la película sea como un chicle, sino porque los dos lenguajes se entrelazan y se origina un matrimonio interesante”.

En Killers of the Flower Moon, su filme con De Niro y DiCaprio que llegará en 2022, vuelve a trabajar con Robbie Robertson, su socio desde que lo conoció en The last waltz (1978). Otra oportunidad para seguir agrandando la experiencia visual y musical de un autor que desborda su importancia en múltiples frentes.