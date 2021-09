Reseña de libros: de Scott Fitzgerald a Chico Buarque

Esa Gente, de Chico Buarque (Literatura Random House)

Algunas mañanas, Manuel Duarte baja las persianas para no ver la ciudad. La conoce bien: sus bellezas y desigualdades. “A pesar de todo, así como venero a la mujer incauta que me dio a luz, estoy condenado a amar y cantar a la ciudad donde nací”, anota. Esa gente, la nueva novela de Chico Buarque y la sexta de su catálogo, es una declaración de amor a Río de Janeiro. Manuel Duarte es un escritor sexagenario, en crisis creativa, económica y emocional. Autor de una novela exitosa, debe un nuevo libro a sus editores, pero no ha logrado concentrarse en él “sin que me afecten los recientes acontecimientos de nuestro país”. Armada con una diversidad de voces, diarios y cartas, como un puzzle narrativo, la novela relata los devaneos de Duarte, sus relaciones con las mujeres y un hijo preadolescente, mientras las calles son remecidas por la violencia de la era Bolsonaro.

El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald (Alma)

Cuando dejó de llover, el sol iluminó la casa de Jay Gatsby. “¿Esa enorme casa de ahí?”, preguntó Daisy. “¿Te gusta?”, quiso saber Gatsby. “Me encanta, pero no sé cómo puedes vivir ahí completamente solo”, respondió ella. “La tengo siempre llena de gente interesante, día y noche. Gente que hace cosas interesantes. Gente famosa”. Gatsby, el magnate misterioso y solitario, compra una mansión y ofrece fiestas deslumbrantes para conquistar el corazón de Daisy, la chica risueña de belleza luminosa y una voz “llena de dinero”. Publicada en 1925, en medio de la era del jazz, la obra maestra de Fitzgerald -que vuelve en versión ilustrada por Fernando Vicente- es una gran tragedia americana: aun con todos su desplantes “magníficos”, su invención de sí mismo y su ascenso social, como nos cuenta el narrador Nick Carraway, el de Gatsby es un sueño imposible.

El Secreto de Agatha, de Marie Benedict (Planeta)

La noche del 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie subió a su auto y no regresó. En casa quedó su hija de 7 años y la niñera. El auto, un Morris Cowley, apareció a la mañana siguiente en una ladera. Durante 11 días la escritora ya entonces famosa desapareció de la luz pública. Un millar de policías y civiles rastreó el área, Conan Doyle consultó con un ocultista, y la noticia llegó a la portada de The New York Times. La novelista fue descubierta finalmente en un hotel de Yorkshire. Agatha Christie nunca aclaró, ni aun en sus memorias, el misterio de su desaparición, y eso lo aprovecha la escritora Marie Benedict para ofrecer una historia alternativa. Cruzando ficción y realidad, la novela explora en la esfera privada de la autora y en las amarguras de su matrimonio, y plantea la pregunta en torno a quién es el verdadero villano.

Me lo Contaron mis Abuelitos, Varios Autores (FUCOA)

El espíritu enorme y grotesco de una chancha que se comió a una mujer en pacto con el diablo; un extraño viajero que pide alojamiento por una noche en Castro, tal vez un tripulante perdido del Caleuche; duendes que se roban la ropa colgada de los niños, y una bandada de tué tués en un río, son algunos de los personajes que protagonizan este libro. La edición recoge los obras ganadoras y finalistas del concurso Historias de Nuestra Tierra, en categoría cuento y dibujo, dirigido a estudiantes de enseñanza básica y media. Organizado por FUCOA, el certamen busca rescatar historiales orales, leyendas, relatos patrimoniales y familiares. El libro de la versión 2020 y anteriores pueden descargarse del sitio historiasdenuestratierra.cl, donde se encuentran también las bases de la nueva convocatoria