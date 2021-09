El Premio Nacional: la deuda que quedó pendiente en la vida de Patricio Manns

Para los próximos 5 y 6 de noviembre, en el Teatro Caupolicán, un extenso y variado grupo de artistas nacionales confirmaron su presencia como parte del cartel de un ambicioso concierto de homenaje para Patricio Manns, el cantautor y escritor fallecido esta mañana a los 84 años en una clínica de Reñaca.

Las dos fechas consecutivas en el recinto de calle de san Diego, cuyas entradas ya están a la venta, marcarían el reencuentro de Manns frente al público tras un año y medio fuera de los escenarios a causa de la pandemia, además de su “regreso del infierno”, cómo él mismo definió sus últimos meses, tras la muerte de su esposa Alejandra Lastra y una hospitalización anterior, en septiembre de 2020 y a causa de complicaciones de su diabetes, en el mismo recinto hospitalario.

El espectáculo, que hasta ahora seguiría en pie para esas fechas aunque ahora como homenaje póstumo para Manns, marcaría además otro hito: una nueva postulación del autor de Arriba en la cordillera al Premio Nacional de Artes Musicales de 2022, reconocimiento al que ya había sido propuesto por sus pares en ediciones anteriores pero que nunca obtuvo en vida.

De hecho, en la última entrega del galardón, a fines de 2020, Manns figuraba nuevamente entre los postulantes, pero finalmente el jurado le otorgó el premio a la soprano y académica Myriam Singer. También fue propuesto para el premio Nacional de Literatura, cuyo más reciente galardonado fue el reconocido poeta Elicura Chihuailaf.

Alejandro Guarello, Luis Orlandini, Gabriel Brncic, Guillermo Rifo, Patricio Manns, Cecilia Pantoja, Roberto Bravo, Hernán Ramírez, Horacio Salinas y Nora López, algunos de los candidatos para el Premio Nacional de Música 2020.

El propio Manns no ocultaba su deseo de obtener dicho reconocimiento. De alguna forma, en diversas entrevistas, dio a entender que lo veía como un reconocimiento de parte de la institucionalidad de su país que echaba en falta y que consideraba merecer.

“En efecto yo creo que ese premio se me debe, porque he hecho muchas cosas culturales por el Estado de Chile y también por Latinoamérica, sin embargo jamás se han detenido a observar todo este trabajo, que ya redondea las 500 canciones, obras de teatro, libros de poemas, novelas, cuentos publicados e incluso guiones para cine y teatro”, señaló el músico a Culto en octubre de 2020, tras un mes hospitalizado en la clínica de Reñaca.

“Es como mucho pedirles que observen todo este material que está ahí, a la vuelta de la esquina, en las librerías, en todas partes. Naturalmente tenía que ser otra la persona premiada. Le deseo un buen premio, pero creo que en algún momento van a tener que dármelo. Y eso es una simple convicción que tengo que no deja de tener sentido y base para la consecución de este premio, que no es sólo un premio en dinero, sino que te pone en la lista de la gente que va a ser educada en este sentido, a ser lectura obligatoria en algunos colegios, va a ser realmente un salto hacia una popularidad que no se espera y que va a llegar, eso no me cabe ninguna duda”, añadió entonces el cantautor.

Su opinión ha sido compartida por algunos de sus pares. En septiembre del año pasado, a través de una carta firmada a título personal, Francisco Sazo (Congreso), Jorge Coulon (Inti-Illimani) y Roberto Márquez (Illapu) agradecieron las muestras de generosidad y cariño que entonces recibió el artista producto de su delicado estado de salud, pero recalcaron que esta reacción “inmediata y masiva”, además, “nos invita a una seria reflexión acerca de las prioridades de nuestra sociedad y nuestro estado”, en alusión a la última entrega de los Premios Nacionales de Música y de Literatura.

Para los firmantes, las muestras de apoyo que el autor de Llego volando recibió entonces comprueban “el enorme, profundo y generoso cariño que Chile y sus creadores sienten por Patricio Manns y su monumental obra”.

“Sin duda muchos lamentamos que una figura de su calibre no haya sido galardonado con un premio nacional”, expresaron los músicos en la misiva. “En eso coincidimos con la frustración de muchos frente a lo que consideramos una falencia antigua de nuestra institucionalidad. Ante eso, la mejor respuesta es esta explosión de cariño y apoyo popular que demuestra que los premios importantes no los otorgan solo las instituciones”.

A ellos se sumó también el músico y escritor Mauricio Redolés, quien, de hecho, impulsó la candidatura de Manns al Premio Nacional de Literatura 2020. A través de un mensaje publicado en sus redes cuestionó el criterio del jurado a cargo del galardón.

Haciendo un guiño a la letra de Playa Girón, de Silvio Rodríguez, Redolés se preguntó: “Compañeres poetes: tomando en cuenta los últimos sucesos / de los premios nacionales de la poesía / y las enfermedades de los poetisos / quisiera decir, me urge: / ¿qué tipo de criterio o de descriterio se deben usar para premiar desde el poder?”.

”Hacer un guiño a quien representa su cooperativa / o sea una forma de vivir la vida desde su género o desde su etnia / sin tomar en cuenta la poesía o la calidad de toda una vida (*) ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?”, agregó en la publicación.

Ya en la postulación formal que presentó al jurado, en agosto del año pasado, Redolés expuso que “si no se le entrega el Premio Nacional de Literatura a Patricio Manns este año 2020, cuando este agosto él ha cumplido 83 años de creativa vida, se va a cometer una gran injusticia solo comparable a la ausencia de Premio Nacional de Literatura a Vicente Huidobro o a María Luisa Bombal”.

Finalmente, en su carta el autor de Bello Barrio dijo que espera que “en 2 años más, por su inmenso aporte a la literatura, gane Patricio Manns el Premio Nacional”.