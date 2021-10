Damon Albarn lanza canción dedicada a Montevideo

Damon Albarn maravillado con el Atlántico, con el Río de la Plata, con la arquitectura y las postales de ciudad en calma que a ojos del turista muchas veces regala Montevideo.

Es posible que lo haya vivido así en noviembre de 2013, cuando pasó con Blur por Uruguay, en la misma gira que los trajo a Chile. Y ahora, llegó el minuto de narrarlo e inmortalizarlo en su nuevo single, The tower of Montevideo, editado hoy y dedicado especialmente a la ciudad.

Damon Albarn, de Blur

O, más bien, al Palacio Salvo, rascacielos histórico situado en el centro e inaugurado en 1928, declarado Monumento Histórico Nacional muchas décadas más tarde.

Bajo una descripción de lo que se puede hacer en Montevideo, la canción precisamente tiene ese tono sereno, con arreglos propios del jazz y detalles electrónicos en baja frecuencia que perfectamente ilustran lo que puede ser una tarde de paseo por el lugar.

Para acompañar al lanzamiento, también está disponible en YouTube un clip que Damon definió como el primero de su nueva serie de cortos, a los que bautizó como Sublime Boulevards - Performance Films.

La canción, además, integrará The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, su nuevo álbum de estudio, previsto por la discográfica Transgressive Records para el próximo 12 de noviembre. Originalmente pensado como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, tuvo una transformación en 2020, durante la cuarentena, cuando el también mentor de Gorillaz aprovechó de girar el contenido del álbum y darle una nueva forma.

Según un comunicado, se trata de once canciones que exploran la fragilidad, la pérdida, las emergencias y el renacimiento. El resultado en sí es una colección panorámica de canciones que incluyen a Albarn como narrador, mientras que el título del álbum, por su parte, está tomado de un poema de John Clare llamado Love and Memory.