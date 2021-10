Jonny Greenwood de Radiohead libera la primera canción de Spencer, lo nuevo de Pablo Larraín

El músico inglés Jonny Greenwood compartió la primera canción de su música original para Spencer, la nueva película del director chileno Pablo Larraín, basada en la vida de Diana de Gales y protagonizada por Kristen Srewart.

La pieza instrumental, titulada Crucifix, es descrita como “un conmovedor acompañamiento de la película, de música que combina géneros como el free jazz y el barroco clásico”.

La de Spencer será será la novena banda sonora a cargo del guitarrista de Radiohead, después de haber trabajado para cuatro películas del director Paul Thomas Anderson, incluidas Petróleo sangriento e Inherent Vice, además de You were never really here, de la cineasta Lynne Ramsey, y su primera partitura para cine en Bodysong, en 2003.

Greenwood ahora se encargó de toda la música original de Spencer, que se estrenará en los cines de Estados Unidos e Inglaterra el próximo 5 de noviembre. La banda sonora del británico, en tanto, saldrá completa el 12 de noviembre a través de Mercury KX.

Estrenada en el Festival de Cine de Venecia el 3 de septiembre, la nueva cinta de Larraín fue coescrita por el autor de la serie Peaky Blinders, Steven Knight, y se enfoca en un fin de semana específico de principios de la década del 90, durante una celebración navideña de Diana Spencer y la Familia Real de Inglaterra en Sandringham, antes de decidir separarse del príncipe Carlos (Jack Farthing).