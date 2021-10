Eclipsadas y ganadoras: el demoledor efecto de El Juego del Calamar en las otras series del streaming

El fenómeno al fin encontró un freno. Un mes después de su explosivo arribo, en Estados Unidos –así como en Chile– El juego del calamar entregó el primer lugar del listado de los títulos más vistos del momento en Netflix. La tercera temporada de You, lanzada el viernes pasado, desbancó a la ficción nacida de la mente de Hwang Dong-hyuk, la más exitosa de la historia de la plataforma en su primer mes de estreno.

La serie, sobre los participantes que se exponen a perder la vida a cambio de un millonario premio, caló hondo en el mundo y sigue ampliando sus repercusiones, pero ya no domina el listado que proporciona el servicio. Sin embargo, durante las semanas en que sí hegemonizó el streaming configuró un escenario en que otras series ganaron, varias se vieron opacadas y solo unas pocas le pudieron hacer frente. Aquí, una revisión por ese panorama.

*Las ganadoras

El streaming dio otra demostración del poderío de sus atributos con Alice in Borderland, una serie que se estrenó en diciembre de 2020 y sorprendentemente apareció entre los títulos más vistos de Netflix a comienzos de octubre. La explicación del renovado interés en la ficción japonesa se explica por la insistente recomendación de la plataforma para que los fanáticos de El juego del calamar le dieran una oportunidad. Por cierto, ambas ficciones comparten más de una similitud: es la historia de supervivencia de un grupo de amigos que se ven atrapados en un Tokio distópico en el que deberán someterse a juegos para intentar salir con vida.

Más lógico es el éxito de Mi nombre, serie que acaba de llegar a su catálogo y ocupa el tercer lugar entre las producciones más exitosas del servicio. Cuenta una historia de vuelo más convencional –una mujer decide vengar el asesinato de su padre infiltrándose en la policía– pero es efectiva para la maratón. Curiosamente, Netflix fijó su estreno para el 15 de octubre semanas antes del debut de El juego del calamar y del fenómeno que produjo.

También proveniente de Corea del Sur, Dulce hogar representa otro caso de serie que ha vuelto concitar atención meses después de su estreno gracias al último éxito del streaming. En clave de terror y dividida en diez capítulos, sigue a un adolescente que queda encerrado en un departamento mientras unos monstruos acechan el lugar. No tiene el componente novedoso de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk, pero seguro sacia a quienes alucinaron con ella en el último mes.

Alice in Borderland

*Las eclipsadas

Tras dar síntomas de decaimiento en sus anteriores ciclos, La casa de papel lanzó los primeros cinco episodios de su final el primer viernes de septiembre. El (contenido) furor por el regreso de la ficción española duró hasta que El juego del calamar giró la conversación hacia sus sádicas escenas y su subtexto social. Una ficción con personajes vestidos de rojo y máscaras le cedió el trono a otra con personajes vestidos de rojo y máscaras.

La miniserie de terror Misa de medianoche también califica como una damnificada. Estrenado una semana después de la ficción surcoreana, lo nuevo del creador de La maldición de Hill House no es el tipo de historia que produciría un sinfín de reacciones fuera del mundo de las series –como la producción asiática, de la que nadie pareciera dejar de hablar– pero es probable que hubiera generado más ruido en otro momento del año.

Ted Lasso

En sus distintos géneros, la comedia Ted Lasso (Apple TV+), la animada What if...? (Disney+) y la miniserie Secretos de un matrimonio (HBO Max) marcaron el pulso entre agosto y septiembre. Pero la emisión de sus capítulos finales coincidió con el desembarco de El juego del calamar, viendo algo opacada la repercusión que alcanzaron antes del estreno de Corea del Sur.

Nunca sabremos cómo habrían medido fuerzas en esta época del año algunas de las series live action de Marvel y Disney+ que llegaron durante el primer semestre (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki), pero seguramente el escenario habría adquirido tintes diferentes.

Las que dan pelea

Sex education, una de las series de Netflix más valoradas por el público y la crítica, tiene garantizada una cuarta temporada. Siempre fresca e inteligente, la comedia británica se lanzó el mismo día que El juego del calamar, aunque en su caso el fenómeno no parece haber funcionado como una sombra de la que es imposible escapar. Actualmente, en el listado de las series más vistas de la plataforma sigue ocupando un lugar en el top 10, un mes después del arribo de sus últimos capítulos

También parece haber soportado el vendaval de El juego del calamar la miniserie Las cosas por limpiar, que desde comienzos de mes se las ha arreglado para seguir en el radar de los fanáticos del streaming: hoy luce cuarta en el listado de Chile. No le alcanzó para tumbar al hit de Corea del Sur –como sí a You y su tercer ciclo, lo más visto del momento– pero el boca a boca que construyó no es un mérito menor.

Las cosas por limpiar

Succession, la mejor serie de los últimos años, volvió el domingo pasado rompiendo marcas en Estados Unidos, despejando dudas acerca de su poderío y que su público probablemente difiere del que conquistó la serie surcoreana. Su tercera temporada se extenderá hasta diciembre, cuando le toque medirse con otros títulos de Netflix, como Cobrai Kai, The Witcher y La casa de papel.